Windkraft: Ist ein Kompromiss zwischen Habeck und Söder möglich?

Das Kürzel "10H" steht für eine der umstrittensten Vorschriften in Bayern: Die 10H-Mindestabstandsregel verlangt, dass ein Windrad mindestens zehn Mal so weit vom nächsten Wohngebäude gebaut werden muss, wie es hoch ist – über zwei Kilometer sind das in der Regel. Ansonsten wird die Genehmigung stark erschwert.

Diese bayerische Sonderregel hat den Windradausbau im Freistaat praktisch zum Erliegen gebracht. Damit soll Schluss sein, hat der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck deutlich gemacht: Abstandsregeln, mit denen "Verhinderungsplanung" gemacht wird, könnten nicht bestehen bleiben.

Juristisch hat Habeck gute Karten

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Habeck gute Karten. Denn rein juristisch gesehen ist die Sache eigentlich sehr einfach. Die 10H-Regel beruht auf einer Ausnahme in Paragraph 249 des Bundesbaugesetzbuchs. Sie wurde extra für Bayern eingefügt, kein anderes Bundesland kann diese Bestandsschutzregelung nutzen.

Diese Ausnahme könnte die Regierungsmehrheit von SPD, Grünen und FDP im Bundestag ganz einfach streichen. "Wenn diese Länderöffnungsklausel abgeschafft würde, dann wäre auch 10H nicht mehr rechtlich möglich", erläutert Thorsten Müller von der Stiftung Umweltenergierecht. Bundesrecht bricht hier Landesrecht, und auch der Bundesrat verfügt nicht über eine Veto-Position, weil das Gesetz nicht zustimmungspflichtig ist.

Der Grüne umschmeichelt den CSU-Ministerpräsidenten

Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck könnte also theoretisch mit dem Bulldozer arbeiten und die 10H-Regel von Berlin aus wegfegen. Das will er aber offenbar nicht. Sondern er setzt darauf, Markus Söder zu überzeugen. Habeck will dazu seine Tour durch die Bundesländer in einer Woche (Donnerstag, 20.1.) extra in Bayern beginnen. Im Vorfeld umschmeichelt Robert Habeck den CSU-Politiker im Süden, redet von einer "echten politischen Führungsaufgabe", die er mit dem "stolzen Ministerpräsidenten" Markus Söder "am Kaffeetisch" besprechen will.

Habeck braucht die Mitarbeit der Bundesländer

Die Kooperation mit den Bundesländern zu suchen statt Konfrontation, dafür hat der grüne Minister gute Gründe. Viel von dem, was er angekündigt hat, wird nur funktionieren, wenn Länder und auch Kommunen mitmachen. Zum Beispiel umweltfreundliche Heizung durch kommunale Wärmepläne voranzubringen. Auch die zwei Prozent der Fläche Deutschlands, die die Bundesregierung als Vorrangfläche für die Windenergie reservieren will, müssen per Landesplanung ausgewiesen werden. Und die ist Sache der Bundesländer.

Mögliche Kompromisslinie angedeutet

Wobei Bundesminister Habeck hier schon eine mögliche Kompromisslinie angedeutet hat: "Die zwei Prozent heißen nicht automatisch, dass jedes Land zwei Prozent zubauen muss. Aber die Summe muss im Durchschnitt erzielt werden." Die Bundesländer könnten durchaus untereinander Absprachen treffen, um sich gegenseitig zu entlasten, so Habeck.

Wenn ein Land 2,5 Prozent seiner Fläche für Windräder ausweise, könnten in einem anderen möglicherweise auch nur 1,5 Prozent reichen – wenn es das dann auf anderem Weg ausgleiche. Also: vielleicht etwas weniger Windkraft in Bayern und dafür mehr Solarparks? Das könnte der CSU-Linie entgegenkommen. Und die ehrgeizigen Klimaziele in Bayern und Deutschland hat ja die CSU mit verabschiedet.