Windkraft in Schwaben: Noch Luft nach oben!

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck braucht weitere Windräder, wenn er die Energiewende hinbekommen will. Das hatte er jetzt beim Treffen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder noch einmal klar gemacht. Kritiker sagen, dass der Ausbau auch in Schwaben wegen der geltenden 10H-Regel nicht vorankäme, das Potential nicht ausreichend ausgeschöpft werden könne. Deshalb fordert Habeck, dass auch in Bayern diese im Jahr 2014 einführte Regel abgeschafft wird.

10H-Regel als Bremsklotz für weiteren Windkraft-Ausbau?

Die Regel besagt, dass der Abstand eines Windrades zu bebauten Gebieten mindestens das Zehnfache der Bauhöhe betragen muss. Ein 200 Meter hohes Windrad muss in Bayern also einen Abstand von 2 Kilometern zur nächsten Ortschaft haben.

Kommunen sollen über Standorte mitentscheiden

Kritik kommt zum Beispiel von der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Und auch der BUND Naturschutz fordert die Abschaffung von 10H zum Ausbau der Windkraft. Thomas Frey, der Regionalreferent für Schwaben sagte im BR-Gespräch: „Statt der 10H-Regelung brauche es eine neue Regionalplanung - unter Beteiligung der Kommunen.“ So könnten neue geeignete Standorte gefunden werden.

Diskussion führt zu fast unlösbarem Problem

Laut Joachim Finkel, dem Geschäftsführer der Windrad-Firma Vento Ludens in Jettingen-Scheppach handelt es sich bei der Windkraft-Diskussion um ein gesellschaftliches Paradox. Auf der einen Seite würden immer größere und leistungsstärkere Windräder den Bau vieler kleinerer Anlagen erübrigen. Auf der anderen Seite werden mit der geltenden 10H-Regel die für solche hohen Windräder verfügbaren Flächen immer weniger. Bleiben die derzeit existierenden Hürden für den Bau neuer Anlagen erhalten, könnten Betreiber eines Tages ganz aus Bayern weg- und in andere Bundesländer gehen, glaubt Finkel. Übrig bleiben würden Photovoltaik und Wasserenergie.

Bislang kein einziger Bauantrag in Bayern für das Jahr 2022

Zu den bestehenden großen Windparks in Schwaben zählen die Standorte Zöschingen und der Scheppacher Forst mit jeweils acht Anlagen. In Wildpoldsried steht ein Park mit neun Windrädern. Entstanden sind diese Windkraftanlagen in den vergangenen zwanzig Jahren. Zuletzt kamen aber nur sehr wenige neue dazu. Im Jahr 2022 gibt es bislang keinen einzigen Bauantrag für ein neues Windrad in ganz Bayern.