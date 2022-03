Windkraft in Bayern: Kommen die Ausnahmen von 10H?

Die Staatsregierung steht in Sachen Windkraft unter Druck: Bis Ende März hat sie versprochen, ein Konzept an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu schicken. Darin muss Bayern darlegen, wie der Windradbau im Freistaat wieder angekurbelt werden soll. Auch die bayerischen Wirtschaftsverbände fordern angesichts der Energiekrise mehr Windstrom.

10H soll in Windkraft-Vorranggebieten nicht mehr gelten

Ausgebremst wurde die Windkraft durch Söders Vorgänger Horst Seehofer (CSU), der 2014 die bayerische "10H-Regel" durchgesetzt hatte. Diese sieht weit größere Abstände von Windrädern zur Wohnbebauung vor als im restlichen Bundesgebiet. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) wollen jetzt weitreichende Ausnahmen von dieser Regel vorschlagen. Dort wo die Regionalplanung Vorranggebiete für Windkraft ausweist, soll 10H nicht mehr gelten.

Landtags-CSU will an 10H festhalten

Allerdings: In den nächsten Tagen soll die Windkraftfrage noch einmal in den Regierungsfraktionen besprochen werden. Und die Landtags-CSU gilt zumindest in Teilen als windkraftskeptisch. Die CSU-Abgeordnete Kerstin Schreyer, noch bis vor kurzem als Bauministerin zuständig für 10H und heute Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Landtag, betont: "Es gibt eine sehr große Klarheit auch in der Fraktion, dass an 10H natürlich festgehalten wird." Was die von Söder vorgeschlagene weitreichende Ausnahme von 10H in Windkraft-Vorranggebieten angeht, stellt Schreyer klar, dass noch nichts entschieden sei: "Ich gehe davon aus, dass wir es wirklich offen diskutieren können, denn die Energieversorgung ist ja ein so zentrales Thema. Das kann man nicht nur an der Windkraft festmachen."

Umweltjurist weist auf einen Fallstrick hin

Thorsten Müller von der Stiftung Umweltenergierecht in Würzburg bestätigt: Wenn die Ausnahme von der 10H-Regel in Windkraft-Vorranggebieten kommt, dann ist die Rechtslage für die Genehmigung von Windrädern im Freistaat wieder fast so wie vor der Einführung der Abstandsregel im Jahr 2014. Allerdings mit einem Unterschied, der bei Kommunalpolitikern die Motivation für die Ausweisung neuer Windkraft-Vorranggebiete dämpfen könnte.

Nichtstun könnte reichen, um Windräder zu verhindern

Damals war die Ausgangslage auch in Bayern noch so wie heute im restlichen Bundesgebiet: Solange es in einer Region keine ausgewiesenen Windkraft-Vorranggebiete gab, waren Windräder prinzipiell überall zulässig. Als so genannte "privilegierte" Bauvorhaben. Nur indem man Flächen ausdrücklich für Windräder auswies, konnten die übrigen für Windkraft gesperrt werden.

Heute ist die Situation in Bayern dagegen umgekehrt: Wegen 10H ist es zunächst einmal überall schwierig, Windräder zu bauen. Das heißt in den Worten von Umweltjurist Thorsten Müller: "Derjenige, der Windenergie verhindern will, erreicht sein Ziel schon dadurch, dass er gar keinen Plan macht." Das könnte ein Anreiz für Kommunen sein, die Windkraftplanung in den regionalen Planungsverbänden in die Länge zu ziehen.

Habeck kann Bayerns Sonderregel kippen

Der grüne Bundeswirtschaftsminister Habeck hat allerdings ein starkes Druckmittel in der Hand. Wenn er den Eindruck gewinnt, dass Bayern nicht genügend Windräder baut, kann er mit der Ampel-Mehrheit im Bundestag die bayerische Windkraft-Sonderregel einfach ganz streichen. Oder, meint Thorsten Müller von der Stiftung Umweltenergierecht: Habeck könnte bereits jetzt ankündigen, 10H beispielsweise in zwei Jahren außer Kraft zu setzen. Das würde Druck aufbauen, die regionalen Windkraftpläne bis dahin fertigzustellen.

Der Bayern-Vorsitzende des Bundesverbands Windkraft, Bernd Wust, will sich ohnehin nicht mit irgendwelchen Ausnahmen von der 10H-Regel zufriedengeben. Er geht davon aus, dass der Bundestag 10H ganz abschafft. Auch der Landesbund für Vogelschutz (LBV) bleibt bei der Forderung, 10H ganz abzuschaffen, weil die Windräder sonst in ökologisch wertvolle Wälder gedrängt würden.