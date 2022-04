Windkraft: CSU-Fraktion könnte 10H-Abstandsregel abschwächen

Nach dem CSU-Papier, das BR24 vorliegt, soll etwa künftig in Vorranggebieten für Windkraft der Mindest-Abstand von Windrädern zu Wohnhäusern auf 1000 Meter sinken. Bei den meist 200 Meter hohen Windrädern sorgt die 10H-Regel heute für einen Mindestabstand von 2000 Metern.

Auch neben Autobahnen oder wichtigen Bahnstrecken könnte der Bau von Windrädern leichter werden, auf "Flächen, die durch bedeutende Infrastruktureinrichtungen bereits eine Vorbelastung des Landschaftsbilds und der Lärmsituation aufweisen". Das gleiche gilt in Wäldern und direkt neben Industriebetrieben, die sich so mit Windstrom selbst versorgen können. CSU-Landtagsfraktions-Chef Thomas Kreuzer stellt das Papier heute zur Diskussion.

Kreuzer: Söder kann Windplan rasch zu Habeck nach Berlin schicken

Grundsätzlich halte man zwar an der 10H-Regelung fest, trotzdem wolle man "jetzt neue Wege gehen", so Kreuzer. Gegenüber BR24 gibt er sich zudem optimistisch, dass die Staatsregierung dann "innerhalb weniger Tage" auch den lange versprochenen Windplan zu Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach Berlin schicken kann. Ansonsten – so wird allgemein erwartet – könnte Habeck die 10H-Regelung einfach bundesweit verbieten.

Manche CSU-Abgeordnete wollen sich nicht drängen lassen

Aber ob es wirklich so läuft, ist ungewiss. Nicht wenige Abgeordnete hadern mit dem Papier. Weniger eilig hat es etwa der oberfränkische CSU-Abgeordnete Jürgen Baumgärtner. Er geht gegenüber BR24 von einer sehr engagierten Diskussion in der Landtagsfraktion aus, dass man "grundsätzlich an 10H festhalten" und "möglicherweise die eine oder andere Ausnahme ins Auge fassen" werde. Baumgärtner gibt sich überzeugt, dass die CSU das "in den nächsten Wochen hinkriegen" werde.

Zeitlich unter Druck setzen lassen wollen sich auf BR-Nachfrage auch andere CSU-Abgeordnete nicht. Dass sich beim Pressestatement im Anschluss an die Fraktionssitzung nicht nur, wie zunächst geplant, Thomas Kreuzer äußern will, sondern auch Ministerpräsident Markus Söder, empfinden manche als Drucksituation.

Freie Wähler hoffen auf Ausnahmen von der 10H-Regelung

Der Chef der Freien Wähler-Fraktion, Florian Streibl, hofft trotzdem auf Bewegung bei der CSU in Sachen 10H. Die Menschen warteten darauf, dass Bayern endlich mehr saubere Energien erzeuge und sich aus der Abhängigkeit von Russland bei Gas und Öl befreie, sagt Streibl zu BR24.

Die Freien Wähler hätten "ein Bündel von Vorschlägen vorgelegt", jetzt müsse die CSU-Fraktion nur noch zugreifen. Die Staatskanzlei und Ministerpräsident Söder jedenfalls gehen nach Ansicht von Streibl bereits "sehr weit". Schließlich müsse der Freistaat endlich einen Windplan nach Berlin liefern. "Das ist, denke ich, den meisten klar."

Aiwanger: Bremse bei Windkraft wird gelockert

Der für den Windkraftausbau formal zuständige bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) hatte sich schon gestern überzeugt gezeigt, dass die "Bremse bei der Windkraft" gelockert werde.

Ob die CSU-Fraktion tatsächlich grünes Licht für mehr Windenergie in Bayern gibt, steht erst am späten Nachmittag fest.