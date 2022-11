Windkraft-Ausbau in Bayern: Was jetzt passiert

Bisher musste ein Windrad in Bayern wegen der sogenannten 10H-Regel normalerweise das Zehnfache seiner Höhe an Abstand zur nächsten Siedlung einhalten – was in der Regel über zwei Kilometer bedeutet. Das hat den Ausbau der Windkraft im Freistaat weitgehend zum Stillstand gebracht. Nun sind jedoch eine Reihe von Ausnahmen in Kraft getreten: Nur noch ein Kilometer Mindestabstand gilt bei Windkraft in Wäldern, außerdem unter anderem in Industriegebieten, sowie entlang von Autobahnen und Bahnstrecken.

Neues Bundesrecht mindert Bedeutung der 10H-Ausnahmen

In den meisten Regionen Bayerns hält sich die Bedeutung dieser Neuerung allerdings in Grenzen, weil der Bund mit seinem Wind-an-Land Gesetz ohnehin neue Spielregeln aufgestellt hat: Binnen fünf Jahren muss Bayern 1,1, Prozent seines Staatsgebiets als Vorrangfläche für Windkraft ausweisen, in zehn Jahren dann 1,8 Prozent. Und für Windkraftanlagen innerhalb dieser Vorranggebiete gelten dann gar keine pauschalen Abstandsregeln mehr.

Manche Regionen spüren besonderen Druck für mehr Windkraft

Anders ist die Lage allerdings in den fünf Planungsregionen, die bisher noch gar keinen Windkraft-Regionalplan haben, nämlich München, Ingolstadt, Nord-Oberpfalz, Regensburg und Untermain. Sie waren im vergangenen Jahrzehnt bei der Ausweisung die langsamsten, und mit dem Erlass der 10H-Regel 2014 wurde der Planungsprozess für Windkraft in allen Regionen schlagartig gestoppt. In den fünf Regionen gelten – wie Energieminister Hubert Aiwanger (FW) betont – die neuen Ausnahmen von der 10H-Regel flächendeckend. Denn wo es keine Vorranggebiete für Windkraft gibt, gelten auch keine Ausschlussgebiete. Damit werden in diesen Planungsregionen, die jeweils aus einer Handvoll Landkreise bestehen, theoretisch ab sofort in weiten Teilen der Wälder Windräder möglich. Das erhöht den Druck, möglichst schnell Windkraftpläne aufzustellen, um den Ausbau zu ordnen.

In der Oberpfalz stehen bisher wenig Windräder

So etwa in der Planungsregion Oberpfalz-Nord, sie umfasst die kreisfreien Städte Amberg und Weiden sowie die Landkreise Amberg-Sulzbach, Neustadt/Waldnaab, Schwandorf und Tirschenreuth. Einen Plan mit Windkraft-Vorranggebieten gibt es hier, genauso wie weiter südlich in der Region Regensburg, noch nicht. Das Resultat: Bisher stehen in der Oberpfalz noch nicht einmal halb so viele Windkraftanlagen wie beispielsweise im benachbarten Oberfranken.

Die Region muss jetzt Platz für Windräder suchen

Der Regionale Planungsverband Oberpfalz-Nord muss das nun jedoch ändern. Denn die Flächenquote des Wind-an-Land-Gesetzes aus Berlin muss in jeder einzelnen der bayerischen Planungsregionen erfüllt werden, darauf besteht die bayerische Staatsregierung. Der Vorsitzende des Planungsverbands, Landrat Andreas Meier (CSU) aus Neustadt/Waldnaab, macht deutlich: Egal ob es ihm gefällt, er müsse sich jetzt an die Vorgaben halten: "Letztlich sind wir als Planungsverbände dazu aufgerufen, anhand dieser Regelungen möglichst viele Flächen zu finden, wo die Windkraft möglich ist."

Der Planungsverband Oberpfalz Nord hat alle Kommunen gebeten, mögliche Windkraftflächen zu melden. Manche haben nicht reagiert, manche suchen noch. Aber viele Gemeinden haben auch Platz für Windräder gefunden und angeboten. Momentan läuft die Auswertung. Die Hoffnung des Vorsitzenden ist, dass von Kommunen freiwillig angebotene Windkraftflächen ausreichen werden, um die Mindestquoten zu erfüllen.

Wernberg-Köblitz hat Platz für Windräder gefunden

Der Markt Wernberg-Köblitz etwa hat bereits einen Platz gefunden, wo auf dem Gemeindegebiet Windkraft hinpassen könnte. Und zwar in einem Wald an der Grenze zur Nachbargemeinde Wernberg-Köblitz – wo bereits drei Windräder stehen, aber eben direkt hinter der Grenze zur Nachbarkommune. Die eigenen Windkraftpläne von Luhe waren dagegen vor einigen Jahren im Sande verlaufen. Jetzt könnten sie wiederbelebt werden. Sebastian Hartl (CSU), der Bürgermeister von Luhe-Wildenau, will Windräder mit Bürgerbeteiligung bauen und auch Gewerbesteuer damit einnehmen. Der Gemeinderat hat einstimmig dafür gestimmt. Der CSU-Bürgermeister spürt, dass die Stimmung in der Bevölkerung sich vor dem Hintergrund von Klima- und Energiekrise zugunsten der Windkraft verändert hat: "Ich denke ganz einfach, dass man umdenken muss. Und ich bin überzeugt davon, dass in einigen wenigen Jahren deutlich mehr Windräder hier bei uns in der Region stehen."

Bürgerentscheide enden oft pro Windkraft

Auch Matthias Rösch vom Energie-Technologischen Zentrum Nordoberpfalz, der von der Staatsregierung als "Windkümmerer" für die Oberpfalz bestellt wurde, bestätigt das. Praktisch alle lokalen Bürgerentscheide in Bayern seien in letzter Zeit pro Windkraft ausgegangen. Und derzeit seien in der Oberpfalz "viele Kommunen und Bürgerenergiegenossenschaften dabei, sich wieder mit Windkraft zu beschäftigen".