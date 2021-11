Windkraft: Ampelkoalition im Bund könnte 10H-Regel abschaffen

Eine neue Bundesregierung hat alle Hebel in der Hand, um der Windkraft in Bayern den Weg zu ebnen, meint Thorsten Müller von der Stiftung Umweltenergierecht in Würzburg. Dabei geht es vor allem um die so genannte 10H-Regel. Diese Sonderregel, die nur in Bayern gilt, erschwert stark die Genehmigung von Windrädern, wenn sie nicht einen Abstand von zehn Mal ihrer Höhe zur nächsten Siedlung einhalten. Da Windräder inzwischen mehr als 200 Meter hoch sind, entspricht das in der Regel mehr als zwei Kilometern. Weil das fast nirgends möglich ist, hat 10H den Windkraftausbau in Bayern so gut wie zum Erliegen gebracht.

Eine Ausnahme extra für Bayern

Die 10H-Regel beruht auf einer Ausnahme extra für Bayern in Paragraph 249 des Bundesbaugesetzbuchs. Diese Ausnahme könnte der Bundestag streichen, und zwar sogar ohne Zustimmung des Bundesrats, so Müller zum Bayerischen Rundfunk: "Wenn diese Länderöffnungsklausel abgeschafft würde, dann wäre auch 10H nicht mehr rechtlich möglich. Das ist kein Zustimmungsgesetz, so dass der Bundesrat keine wirkliche Vetoposition hat."

So sieht das auch Bernd Wust, Verwaltungsrechtler und Vorstandsmitglied beim Windkraftverband in Bayern. Er fordert die neue Bundesregierung auf, 10H abzuschaffen. Dabei stellt er klar: "Das bedeutet nicht, dass es dann einen uneingeschränkten Wildwuchs von Windenergieanlagen gibt, sondern dass dann eben wieder die Regionalplanung in Kraft gesetzt würde."

SPD will auch Öffnungsklauseln für andere Bundesländer streichen

Bayerns SPD-Vorsitzender Florian von Brunn war, wie andere Abgeordnete, ursprünglich davon ausgegangen, dass die Union im Bundesrat bei der Abschaffung von 10H eine Vetoposition hätte. Der SPD-Politiker würde am liebsten nicht nur die bayerische 10H-Regel streichen, sondern auch die weniger umfassende Öffnungsklausel für alle anderen Bundesländer. Die ermöglicht es den Bundesländern, eine Regel zu erlassen, die dafür sorgt, dass Windräder mindestens 1.000 Meter von der nächsten Siedlung entfernt sein müssen. Bisher hat allerdings nur das schwarz-gelb regierte Nordrhein-Westfalen davon Gebrauch gemacht.

Auch Bernd Wust vom Windkraftverband wäre ein kompletter Verzicht auf feste Abstandsregeln am liebsten – dann würden nur noch die Grenzwerte der Bundesimmissionsschutzverordnung gelten. Laut Wust entspräche aber auch das bei den neuen, über 200 Meter hohen Windrädern oft annähernd einem Abstand von einem Kilometer.

Bund kann auch Mindestflächen für Windkraft vorschreiben

Auch die Grünen sind stark daran interessiert, mehr Platz für Windräder zu schaffen. Das Sondierungspapier der Koalitionäre in Berlin hat bereits festgehalten, dass bundesweit zwei Prozent der Landesflächen für erneuerbare Energien ausgewiesen werden sollen. "Zwei Prozent gelten dann für alle Bundesländer, also auch für Bayern", betont Thorsten Müller von der Stiftung Umweltenergierecht, "ansonsten müsste man wieder eine Lex Bayern schaffen. Ich glaube nicht, dass es dafür eine Mehrheit gibt in der zukünftigen Koalition." Wie verbindlich diese Zwei-Prozent-Regel am Ende angewendet wird, hängt nach seiner Bewertung davon ab, wie sie juristisch umgesetzt wird. Die Bundesregierung habe aber, "wenn sie sich bemüht", durchaus die Möglichkeit, die Quote so zu formulieren, dass sie auch bindend ist.

Bayerische Koalition uneinig über Windkraft

Die bayerische Staatsregierung hält unterdessen weiter an der 10H-Mindestabstandsregel fest. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zwar eigentlich bei seiner Regierungserklärung zum Klimaschutz im Juli zumindest punktuelle Erleichterungen für den Windradbau angekündigt. In der vom Kabinett jüngst verabschiedeten Novelle des Klimaschutzgesetzes kam die Windkraft dann jedoch überhaupt nicht vor. Offenbar konnten sich die Koalitionspartner CSU und Freie Wähler bisher auf keine neuen Regelungen einigen. Wenn der neue Bundestag die Materie künftig einfach von Berlin aus regelt, könnte ihnen das auch weiter erspart bleiben.