Windhose wirbelt Baustellenklo durch die Luft

Wer am Freitagabend in Fuhrn bei Neunburg vorm Wald (Lkr. Schwandorf) in die Luft schaute, traute seinen Augen nicht. 15 Meter hoch flog ein Klo-Häuschen über den Ortsteil. Eine Windhose hatte die Baustellen-Toilette erfasst.

Landung auf zwei Autos

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bei der Landung beschädigte das Toiletten-Häuschen allerdings zwei Autos und streifte auch einen Stromverteilerkasten. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Ob das fliegende Klo bei seinem Ausflug auch "Fracht" verloren hat, ist nicht bekannt.