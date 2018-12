Wind und Wetter: Christkindlmarkt in Benediktbeuern abgesagt

Rund 70 Stände haben die Betreiber die letzten Tage aufgebaut. Ob Trachten- und Schützenvereine, der Skiclub oder örtliche Musik- und Gesangsgruppen – sie alle wollten sich entlang der Dorfstraße im Klosterdorf präsentieren. Doch dann kam der Wind.

Stände beschädigt und weggeweht

Bereits am Morgen sind laut Polizei zahlreiche Stände weggeweht oder beschädigt worden. "Das war dem Veranstalter, der persönlich haftet, zu heikel", sagte ein Polizeibeamter der Polizei Kochel auf Anfrage des BR. Etliche Busbetreiber hätten sich bereits erkundigt und blieben jetzt daheim, so die Polizei. Der Christkindlmarkt in Benediktbeuern ist einer der ältesten im bayerischen Oberland und findet alljährlich an einem Tag im Advent statt.

Ausfälle im Bahnverkehr

Bereits gestern hatten sich kräftige Windböen auf den Bahnverkehr ausgewirkt. Zwischen Tutzing und Kochel konnten rund eine Stunde lang keine Züge fahren. Äste hatten sich in Oberleitungen verfangen.