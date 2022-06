Willkommensklassen: Deutsch-Unterricht auf Ukrainisch

Eigene Klassen soll es auch im kommenden Schuljahr geben

Auf Nachfrage teilt das Bayerische Kultusministerium mit, dass auch im kommenden Schuljahr 2022/2023 das Konzept eigens eingerichteter Klassen fortgeführt werden soll. Dann stehe der "Übergang vom langsamen Ankommen im bayerischen Schulsystem zum künftigen Teilnahme am Regelunterricht im Fokus", heißt es. In sogenannten "Brückenklassen", die aus den Willkommensgruppen weiterentwickelt werden, sollen Schülerinnen und Schüler dann an weiterführenden Schulen speziell gefördert werden. Neben einer intensiven Deutschförderung stünden Englisch und Mathematik verpflichtend auf dem Stundenplan.

Ukrainische Sprache ein Stück von Heimat

Auch für ihre Grundschule hofft Rektorin Bergmann die eigens eingerichtete Klasse im kommenden Jahr weiter anbieten und die Ukrainerin Olha Pidnebesna weiterhin als Lehrerin anstellen zu können. Über den Krieg oder das Erlebte sprechen sie im Klassenzimmer kaum, sagen die Lehrerinnen. Doch es tröste, wenn man die gleiche Sprache spricht, erklärt Olha Pidnebesna: "Die Kinder, wenn sie die ukrainische Sprache hören, haben ein Stück Heimat hier."

Waffen und Krieg als Pausenspiel

Auch Ludmila Helfrich, gebürtige Kasachin und Tochter einer Ukrainerin, unterstützt den Unterricht in der Willkommensklasse. Sie unterrichtet Musik und betont, wie wichtig es ihr ist, dass die Kinder hier auch lachen und ein wenig Unbeschwertheit finden. Denn natürlich merke man ihnen an, dass sie vor Gewalt und Krieg fliehen mussten: "Auf dem Spielplatz, überall, bauen sie irgendwelche Pistolen oder Gewehre, verstecken sich in Schützengräben. Uns hat es viel Mühe gekostet, aber zum Glück haben wir viel erreicht. Sie sind schon besser zueinander und wir hoffen, dass aus diesen kleinen Leuten friedliche Menschen werden."

Noch weiß niemand, wann der Krieg in ihrer Heimat vorbei sein wird. Doch auch wenn ihnen die Ukraine fehlt: Olha Pidnebesna und auch die Mehrzahl ihrer Schüler möchte nicht zurück, sondern hier in Deutschland bleiben.