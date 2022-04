Wildwasserstrecke am Augsburger Eiskanal wird neu eröffnet

Oberbürgermeisterin Eva Weber, Sportreferent Jürgen Enninger, Ministerialdirektor Karl-Michael Scheufele und der Präsidenten des Deutschen Kanu-Verbands, Jens Perlwitz, werden offiziell den Schlüssel überreicht bekommen. Damit können Gebäude, Strecken und Außenanlagen der denkmalgeschützten Strecke pünktlich vor der Kanuslalom-WM im Juni in Betrieb genommen werden.

Wildwasserstrecke ist sportlich noch anspruchsvoller geworden

Der Rasen an den Zuschauertribünen muss noch anwachsen, ansonsten ist alles wie geplant fertig geworden an der ältesten künstlich angelegten Wildwasserstrecke der Welt, so Augsburgs Sportreferent Jürgen Enninger zum BR. Die Bauarbeiten seien im Zeitplan und im Budget geblieben, knapp 21 Mio. Euro hat die Sanierung der denkmalgeschützten Strecke samt Außenanlage gekostet. Etwa die Hälfte der Kosten musste die Stadt stemmen, die andere Hälfte kam von Bund und Freistaat. Der alte Originalbeton des Eiskanalbetts aus dem Jahre 1972 wurde saniert, die Algen und porösen Oberflächen entfernt. Die Kanustrecke ist damit schneller geworden und hat ein neues "Feeling", sagen die Sportler.

Olympia-Charme sollte erhalten werden

Dazu wurde viel Geld in die Wettkampftechnik investiert, für die Zeitmessung etwa, und eine Flutlichtanlage ermöglicht künftig auch ein Training in den Abendstunden. Besonders stolz sei man auch darauf, sagt Sportreferent Enninger, dass die Architektur von Olympia 1972, die Buntheit der freundlichen Spiele bewahrt geblieben sei. Besonderes Augenmerk sei darauf gelegt worden, optimale Trainingsbedingungen für Spitzen- und Breitensport gleichermaßen zu schaffen. Außerdem galt es, so Enninger, die idyllisch gelegene Anlage am Eiskanal zwischen Lech und Kuhsee im Augsburger Stadtwald weiterhin als ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Augsburger zu erhalten. Und die sind stolz auf den Eiskanal, denn der ist nicht nur die älteste künstlich angelegte Wildwasserstrecke der Welt, er ist auch Teil des UNESCO-Welterbes der Stadt Augsburg.

Im Sommer wird bereits die Kanu-WM in Augsburg ausgetragen

Im Juli bereits gibt es dann am frisch sanierten Augsburger Eiskanal gleich ein Kanu-Highlight zu erleben. Vom 26. bis 31. Juli 2022 finden hier nämlich die ICF Weltmeisterschaften im Kanuslalom statt. Bei der Kanuslalom-WM treten 380 Sportlerinnen und Sportler aus 70 Nationen in zehn Medaillen-Entscheidungen gegeneinander an – 50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen 1972. Tickets für die Wettkämpfe gibt es unter anderem bei der Stadtinfo.