Wildwarnsystem in Wunsiedel muss nachgebessert werden

Seit knapp zwei Wochen wird das neue Wildwarnsystem auf den beiden Teststrecken im Landkreis Wunsiedel unter Realbedingungen erprobt. Doch es gibt erste Probleme: Die Geräte, die über Bewegungs- und Wärmesensoren Wildtiere erkennen sollen, reagieren zu sensibel.

"Besonders wenn LKW auf der Straße an den Geräten vorbeifahren, wurde das Warnsignal ausgelöst. Mit einem gelben Licht soll es die Autofahrer warnen." Sabine Dahl, Herstellerfirma Animot

Hersteller muss bei Wildwarnsystem nachbessern

Alle 180 Geräte an den Leitpfosten auf den Staatsstraßen 2176 (zwischen Marktleuthen und Höchstädt) und 2177 (zwischen Röslau und Neudes) wurden wieder abmontiert. Die Herstellerfirma Animot muss die Software der Sensoren nachjustieren.

Straßenpfosten im Landkreis Wunsiedel sind locker

Diese "Kinderkrankheit" wurde nur auf den Teststrecken bei Wunsiedel festgestellt. Hintergrund ist die Beschaffenheit der Straßenleitpfosten: Durch die rauen Winter mit viel Schnee und Frost im Fichtelgebirge sitzen viele Leitpfosten witterungsbedingt oftmals nicht mehr fest in der Verankerung. Deshalb bewegen sich die Pfosten, wenn ein oder mehrere Lkw vorbeifahren. Dadurch wird der Bewegungssensor aktiviert.

Probleme waren in der Testphase zu erwarten

Dieses Problem will der Hersteller nun lösen. Die Bewegungen der Leitpfosten sollen in die Software einberechnet werden. In rund zwei Wochen sollen die Geräte wieder angebracht werden, um zu sehen, ob die Nachjustierung erfolgreich war. Dass die älteren Straßenleitpfosten zu Fehlsignalen führen könnten, sei zu erwarten gewesen, so Dahl. Die Testphase soll zeigen, wie die Geräte unter Realbedingungen auf äußere Einflüsse reagieren.

Unfälle habe es aufgrund der vielen Lichtsignale nicht gegeben, so Polizeisprecher Alexander Czech auf Anfrage. Einige Fahrer hätten auf Facebook kommentiert, mehr aber nicht.

Kaum Probleme auf den anderen Teststrecken in Bayern

Auf den anderen Teststrecken für das neue Wildwarnsystem in den Landkreisen Schweinfurt und Erding/Landshut gibt es keine größeren Auffälligkeiten. Im Landkreis Landshut sind einige Geräte ausgefallen. Im Landkreis Schweinfurt wird das Wildwarnsystem positiv aufgenommen: Lkw-Fahrer hätten auf die Lichtsignale reagiert und seien langsamer gefahren, so Dahl.

In dem bundesweiten Pilotprojekt werden die Geräte drei Jahre lang in Bayern getestet. Danach soll evaluiert werden, ob an den betreffenden Strecken die Zahl der Wildunfälle zurückgegangen ist. Auch in der Schweiz wird das Wildwarnsystem getestet.