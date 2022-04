Wildverbiss verhindern: Mehr Rehe sollen geschossen werden

Auch Wild braucht einen intakten Wald

Dazu seien auch die meisten Jäger bereit, ergänzt Peter Müller, Vorsitzender des Kulmbacher Jagdvereins. Er zählt etwa 400 aktive Jägerinnen und Jäger in seinem Verein. Es habe auch schon einmal zwei Jagdgenossenschaften gegeben, die für drei Jahre keine Abschussvorgaben gehabt hätten, als die Wildschweinplage bekämpft werden musste. Das könne er sich auch beim Rehwild vorstellen – zumindest zeitweise. Der Überpopulation sei für den Wald nicht hilfreich. Auch das Wild brauche einen intakten Wald.

Jäger müssen umdenken

Doch dazu brauche es auch ein Umdenken in der Jägerschaft. Es gebe immer noch genug traditionelle Jäger, die lieber am Waldrand auf dem Hochsitz säßen und auf die Rehe warteten, anstatt die Jagd in den Wald hineinzutragen, ergänzt Carmen Hombach. Sie ist selbst auch Jägerin. Freilich habe es auch in den letzten Jahren pandemiebedingte Probleme bei der Vermarktung und beim Verkauf von Rehwild gegeben. Die Jäger hätten das Fleisch nicht an die Gastronomie verkaufen können, weil diese geschlossen hatte.

Hälfte der Rehe wird überfahren

Im Ludwigschorgaster Jagdrevier lag die Abschussvorgabe bei 120 Rehen über die letzten drei Jahre, erzählt Doris Leitner-Bisani, diese sei erfüllt worden. 64 Tiere seien geschossen, 63 dagegen auf der B303 oder von Zügen überfahren worden. Doch Waldbesitzer, Jagdgenossenschaften, Jäger und Forstamt sind sich einig, dass momentan nur eine höhere Vorgabe dem Problem Wildverbiss gerecht werden könne. Nur ein intakter Wald nutze allen – auch den Tieren.