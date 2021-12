Wildverbiss: Mehr Jagd für einen zukunftsfähigen Wald

Es ist alle drei Jahre das gleiche Spiel: Bayerns Förster strömen aus und zählen die jungen Bäume in Bayerns Wäldern, die sogenannte Naturverjüngung. Das Vorgehen für dieses staatliche Vegetationsgutachten ist wissenschaftlich abgesichert und transparent - und jedes Mal muss Forstministerin Michaela Kaniber ein ähnliches Ergebnis verkünden: Der Wildverbiss ist viel zu hoch in Bayerns Wäldern.

Ortstermin auf Verjüngungsfläche

Matthias Jessen ist Förster im Landkreis Forchheim. In Oberfranken hat der Wald besonders unter Trockenheit und Borkenkäfer gelitten, umso drängender ist der Aufbau eines gesunden Mischwaldes mit Baumarten, die dem Klimawandel gewachsen sind.

An diesem Tag ist der Förster mit Jagdpächter Uwe Zimmermann und Waldbesitzer Johannes Wunder im Revier Unterleinleiter unterwegs, um ihnen den Wildverbiss zu zeigen. Der Jäger hatte darum gebeten: "Ergänzende revierweise Aussage" nennt sich das, heuer gab es in Bayern 9.000 dieser Treffen - so viele, wie niemals zuvor.

Bayernweit jede vierte Eiche verbissen

Die drei Männer sind auf einer Fläche angekommen, die besonders stark verbissen ist: Eigentlich sollten hier Bergahorne, Feldahorne, Kirschen und Elsbeeren wachsen – die Naturverjüngung ist auch da, kommt aber nicht hoch. Die kleinen, aus dem Schnee hervorspitzenden Edellaubhölzer sind alle verbissen. Bayernweit sieht es ähnlich aus: Jede vierte Eiche (25 Prozent), jeder fünfte Edellaubbaum (23 Prozent) und jede zehnte Weißtanne (11 Prozent) sind so geschädigt, dass sie nur verkrüppelt wachsen oder ganz absterben.