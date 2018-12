Wildverbiss: Lage im Nord-Spessart weniger angespannt

Der Wildverbiss an jungen Waldbäumen hat in Bayern seit der letzten Erhebung vor drei Jahren leicht zugenommen. Das teilte Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) heute bei der Vorstellung des "Forstlichen Gutachtens zur Situation der Waldverjüngung 2018" im Bayerischen Landtag mit. Fast die Hälfte der Waldflächen in Bayern leiden erheblich unter Verbiss durch Wild.

Abgeordnete Fehlner sieht Wandel zu klimatoleranten Wäldern gefährdet

Die forstpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Martina Fehlner ist durch den Bericht der Forstministerin beunruhigt: "Bereits zum zweiten Mal in Folge hat sich die Situation weiter verschlechtert. So wird die Umwandlung in klimatolerante Mischwälder nicht funktionieren. Die Staatsregierung muss hier jetzt schnellstens handeln und die Umwandlung der Wälder für den Klimaschutz weiter voranbringen," fordert die Aschaffenburgerin. Fehlner weist darauf hin, dass junge Tannen und Eichen Rot- und Schalenwild zum Opfer fallen. "Diese Baumarten sind jedoch für die Zukunft dringend notwendig, da sie mit Trockenperioden besser zurechtkommen als die vorherrschende Fichte."