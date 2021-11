Wildverbiss: In der Oberpfalz soll künftig mehr gejagt werden

Der Wildverbiss in der Oberpfalz hat in den letzten drei Jahren wieder zugenommen. Das geht aus einem Gutachten der bayerischen Forstverwaltung hervor. Darin wird gemessen, wie stark die Pflanzen in den bayerischen Wäldern durch Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen, abgefressen wurden. Insgesamt 53 Prozent der Waldbestände in der Oberpfalz halten die Gutachter für problematisch.

Kaniber: brauchen "waldverträgliche Wildbestände"

Noch drei Jahre zuvor seien es nur 46 Prozent gewesen. Spürbar sei das vor allem in den Landkreisen Neustadt an der Waldnaab und Amberg-Sulzbach. Die bayerische Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) forderte deshalb bereits vergangene Woche "bayernweit waldverträgliche Wildbestände". Übersetzt heißt das, dass in den kommenden Jahren wohl viel mehr Jagdwild geschossen werden muss, um die Population und somit den Wildverbiss an vor allem neu gepflanzten Bäumen einzudämmen.

Naturschutzbund gegen hohe Wildbestände

Auch der 1. Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Bayern (BUND), Richard Mergner, betonte in einem Schreiben die Gemeinwohlfunktionen der Wälder. So sei etwa der Klimaschutz vor die Privatinteressen der Jäger an hohen Wildbeständen zu stellen.