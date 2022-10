Wildschweine sorgen in Nürnberg für Ärger

Seit August wühlen sich Wildschweine regelmäßig und meistens nachts durch einige Gärten im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof. Einige Beete, Rasenflächen und auch Gartenteiche sind so schon verwüstet worden. Der Schaden beläuft sich inzwischen auf einige Tausend Euro. Es reiche nicht aus, nur ein bisschen die Löcher zu stopfen, sagt Carina Finke- Brandmüller. In ihrem Garten haben die Wildschweine zum Beispiel den Rasen umgepflügt und Blumenzwiebeln ausgegraben. Bis in den Vorgarten seien sie gekommen, ziemlich schlimm findet sie das.

Bach als Eingangstor?

Doch woher kommen die Wildschweine auf einmal? Darüber rätseln die Bewohner, die allesamt in unmittelbarer Nähe zum Goldbach wohnen. Dieser kommt aus dem Reichswald heraus und fließt einige Kilometer weiter unten in die Pegnitz. Carina Finke-Brandmüller und ihr Nachbar Michael Ritter vermuten, dass das Schwarzwild über den kleinen Bach aus dem Wald zu ihren Gärten gelangt ist. "Hier ist es feucht, das mögen sie und sie finden anscheinend genügend zu fressen", sagt Michael Ritter. Der Goldbach fließe einige Meter auch durch eine größere Röhre, an dessen Ende habe es ein Gitter gegeben, dass sei vor einiger Zeit entfernt worden. Ritter vermutet, dass die Tiere seitdem durch die Röhre schwimmen und dann den weiteren Bachverlauf nutzen, um bis in die Gärten zu gelangen.

Wildschweinen geht es prächtig

Der angrenzende Reichswald ist der natürliche Lebensraum der Wildschweine. Aber hier werden sie derzeit stark bejagt, sagt der Leiter des Forstbetriebs Nürnberg, Johannes Wurm. Dass die Tiere entlang des Baches aus dem Wald zu den Gärten gelangt sind, hält er für realistisch. Er hat aber noch eine weitere Theorie. Dadurch, dass das Schwarzwild im Wald stark gejagt werde, könne es auch sein, dass dieses aus dem Wald flüchte und sich in dem Wohngebiet entlang des Bachlaufs aufhalte: "Hier haben sie es schön ruhig und finden in den gepflegten Gärten sicherlich einige Würmer und Egerlinge." Insgesamt gehe es der Wildschweinpopulation im Reichswald gut. Milde Winter würden verhindern, dass der Nachwuchs gefährdet werde. Zudem gebe es ein reichhaltiges Nahrungsangebot aus Bucheckern und Eicheln. Da der Sommer besonders trocken war, könne es auch sein, dass die Schweine vermehrt in feuchtere Gebiete, wie am Goldbach, gekommen sind.

Jagen im Wohngebiet zu gefährlich

Die Anwohner haben bereits im September ein Schreiben an die Stadt Nürnberg geschickt, mit der Bitte etwas gegen die Wildschweine zu unternehmen. Daraufhin ist der Jagdpächter vorbeigekommen, erzählt Carina Finke- Brandmüller. Dieser habe aber gesagt, dass die Jagd in einem Wohngebiet zu gefährlich sei und deshalb nicht in Frage käme (befriedete Bezirke). Von der Reaktion der Stadt ist man bisher enttäuscht, sagt Finke-Brandmüller. Dem BR teilt das Ordnungsamt mit, dass der Sachverhalt bekannt und man im Austausch mit mehreren Stellen sei. Man könne in Stadtgebieten in der Nähe des Waldes leider nicht komplett vermeiden, dass sich Wildschweine hier aufhalten. Der Jagdpächter beobachte die Situation, um dann weitere Maßnahmen vorzunehmen.

Zaun auf eigene Kosten

Einige Bewohner, darunter auch die Brandmüllers, haben sich zusammengetan und einen knapp zwei Meter hohen Bauzaun errichtet. Ob dieser die Wildschweine aber langfristig fernhält ist schwer zu sagen. Einige Drähte des Zauns sind mutmaßlich von den Wildschweinen verbogen. Michael Ritter plant nun mit seiner Frau einen massiven Metallzaun zu errichten, der muss aber mindestens 1.20 Meter hoch sein, damit die Schweine nicht drüber springen. Günstig wird das nicht, glaubt er.

Den Bewohnern am Goldbach im Nürnberger Stadtteil bleibt bisher nichts anderes übrig als sich selbst zu helfen und zu schauen, dass in ihren Gärten keine Nahrung für die Wildschweine herumliegt, wie zum Beispiel Fallobst und offene Komposthaufen. Auf den Kosten der zerstörten Gärten bleiben sie wohl sitzen, da ein Schadensersatz durch die Jagdgenossenschaft in befriedeten Bezirken (Gebiete auf denen nicht gejagt werden darf) wie in Zerzabelshof nicht möglich ist, heißt es vom Ordnungsamt Nürnberg.