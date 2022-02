Wildschweine in Bayern aktuell stark mit Cäsium belastet

Das Reaktorunglück von Tschernobyl ereignete sich am 26. April 1986 – also vor mehr als 35 Jahren. Doch die Folgen sind auch in Bayern bis heute zu spüren. Wildfleisch ist nach wie vor in vielen Gegenden mit Cäsium belastet. Bei Wildschweinen wurden in den vergangenen Monaten sogar zum Teil ungewöhnlich hohe Cäsium-Werte gemessen. Mancherorts muss fast jede zweite Sau entsorgt werden. Das liegt an einem kaum erforschten Pilz, dem Hirschtrüffel. In diesem reichert sich das Cäsium stark an. Und Wildschweine haben die Trüffel in letzter Zeit mit Vorliebe verspeist, weil andere Nahrungsquellen fehlten.

Fleisch reißt den Grenzwert von 600 Becquerel

In der Wildkammer des Forstbetriebs Zusmarshausen hängen seit vergangener Nacht drei frisch erlegte Wildschweine. Rebekka Völk von den Bayerischen Staatsforsten untersucht die Tiere auf Cäsium. Dazu wird von jedem Tier 500 Gramm Muskelfleisch als Probe genommen, zu Gulasch geschnitten und in das Cäsium-Testgerät gegeben. Bei jedem Tier zeigt das Gerät nach ein paar Minuten das gleiche Ergebnis. Alle drei reißen den Grenzwert von 600 Becquerel pro Kilogramm.

Zu viel Cäsium für das Testgerät

Heute liegen die Werte um die 3.000 Becquerel. Aber Rebekka Völk hat in diesem Jahr auch schon viel extremere Werte gemessen: 9.999 Becquerel. Mehr kann das Gerät der Staatsforsten nicht anzeigen. Wie stark die Tiere wirklich belastet waren, kann sie deshalb gar nicht sagen.

Den Wildschweinen fehlt das Futter

Schuld an der derzeit besonders hohen Belastung der Schweine ist das Futter. Normalerweise fressen die Tiere in den Wintermonaten unter anderem Eicheln und Bucheckern. Aber vergangenes Jahr haben in der Region weder Eichen noch Buchen viele Früchte getragen. Hubert Droste, der Leiter des Forstbetriebs Zusmarshausen, kann sich nicht daran erinnern, dass es das so extrem schon einmal gegeben hat.

Hirschtrüffel als Ersatz für Eicheln und Bucheckern

Weil die Tiere auf dem Waldboden nichts zu fressen finden, suchen sie im Waldboden nach Futter. Und zwar ganz speziell nach einem wenig bekannten Pilz, dem Hirschtrüffel. Für Menschen sind diese Pilze ungenießbar, Wildschweine scheinen die Pilze, die fast aussehen wie Muskatnüsse, aber zu lieben.

Bis zu 15.000 Becquerel pro Kilo

Das Problem ist: Die Hirschtrüffel sind sehr stark mit Cäsium belastet. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat in den Wäldern rund um Zusmarshausen eine Studie über die Hirschtrüffel erstellt. Bis zu 50 Stück wurden dabei pro Quadratmeter gefunden. Im Schnitt waren die Pilze mit gut 5.000 Becquerel belastet, der Spitzenwert lag bei mehr als 15.000 Becquerel.

Strahlung nimmt wieder ab

Die gute Nachricht: Wenn ein Wildschwein einmal eine hohe Cäsiumbelastung in sich hat, bleibt das Tier nicht dauerhaft belastet. Alle 20 Tage halbiert sich der Cäsiumwert. Tiere, die aktuell also den Grenzwert von 600 Becquerel überschreiten, können nach einer gewissen Zeit wieder ohne Bedenken gegessen werden.

Entsorgung ist teuer

Aktuell landen aber viele Tiere in der Tierkörperbeseitigungsanlage. Diese Entsorgung kostet Geld, genauso wie der Cäsiumtest. Beides muss immer der Jäger bezahlen, der das Wildschwein erlegt hat. Immerhin: Die Jäger können beim Staat eine Entschädigung beantragen. Gut 200 Euro gibt es für eine ausgewachsene Wildsau.

Kein Risiko für Verbraucher

Wer gerne Wildschweinfleisch isst, muss sich trotz der aktuellen Cäsiumwerte keine Sorgen machen. Denn nicht alle bayerischen Regionen wurden 1986 mit Cäsium kontaminiert. Und dort, wo das Cäsium bis heute im Boden ist, wird konsequent getestet. In Zusmarshausen zum Beispiel untersuchen die Bayerischen Staatsforsten jedes Wildschwein auf Cäsium.