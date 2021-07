Wildschweindame Sissy zieht in den Wildpark Schweinfurt

Sitz, Platz, Bleib – Wildschweindame Sissy gehorcht der Familie Thauer aufs Wort. Kein Wunder: Sie war ihre Rettung in der Not. Denn die Familie hat sie in den vergangenen sechs Monaten aufgepäppelt und großgezogen. Die 17-jährige Emma hatte Sissy als hilflosen Frischling gefunden und aufgenommen. Doch mittlerweile ist Sissy groß geworden und deshalb hat die Familie die schwere Entscheidung getroffen, die Wildsau dem Wildpark in Schweinfurt zu geben.

Wildschwein Sissy war Teil der Familie

"Mir war es von Anfang an klar, dass sie weg muss", sagt Emma, die das Wildschwein damals gefunden hat. "Aber es ist schon ein bisschen emotionaler als ich dachte. Sie war schon wie so ein Hund, ein Teil der Familie." Sissy ist der gesamten Familie ans Herz gewachsen. Der Abschied fällt deshalb keinem leicht und es sind schon einige Tränen geflossen.

Familie: Wildsau muss unter ihre Artgenossen

Aber so eine Wildsau kann nicht für immer nur unter Menschen leben. Denn das ist nicht nur nicht artgerecht, sondern auch anstrengend für die Familie. Sissy ist mittlerweile ein Teenager und kann ab und zu aufmüpfig werden. Insbesondere gegenüber Fremden ist es für die Familie schwierig, die Bache in Zaum zu halten. "Sie muss lernen, unter Artgenossen zu sein, weil sie kennt bisher nur das Verhalten von Menschen", erklärt Emma. Jetzt wurde sie also in den Wildpark in Schweinfurt gebracht, wo sie unter ihresgleichen ihr weiteres Leben verbringen soll.

In der Hundebox zum Wildpark Schweinfurt

Sissy ist schon oft bei Familie Thauer im Auto mitgefahren. In einer Hundebox hat sie auch die einstündige Fahrt von Schollbrunn bis zum Tierpark in Schweinfurt gut überstanden. Dort angekommen hat Sissy den Park zunächst neugierig erkundet, bis sie in ihr Gehege gebracht wurde.

Eingliederung erfolgt schrittweise

Sissy lebt zunächst in einem großzügigen Isolationsgehege, bevor sie mit den anderen Wildschweinen zusammengeführt wird. Die befinden sich im Gehege nebenan, damit sich die Tiere kennenlernen können. "In drei, vier Wochen, je nach Situation, das überwachen wir, lassen wir dann auch ähnlich große Wildschweinchen wie die Sissy mal rüber, oder versuchen die rüberzulocken", sagt Thomas Leier, Leiter des Tierparks. Vielleicht könne Sissy im Herbst mit der großen Gruppe zusammenkommen.