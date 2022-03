Wildschwein "Putin": Tierpark begibt sich auf Namenssuche

Der Wildpark Mehlmeisel im Landkreis Bayreuth will erstmals in seiner Geschichte eines seiner Tiere umbenennen. Es handelt sich um ein Wildschwein, das wegen seiner russischen Herkunft vor drei Jahren auf den Namen "Putin" getauft wurde. Täglich wird die "Schweinebande" namentlich bei Führungen vorgestellt.

Wildpark Mehlmeisel: Namensgeber erhält Preis

Nun würden dem Betreiber des Wildparks, Eckard Mickisch, aber bei der Nennung des Namens eiskalte Schauer über den Rücken laufen, heißt es in einer Mitteilung aus Mehlmeisel.

"Keine Sau hat den Namen dieses unmenschlichen Widerlings verdient." Eckard Mickisch, Wildpark-Betreiber

Für den 200-Kilo-Keiler muss also ein neuer Name gefunden werden. Dazu ruft der Betreiber des Wildparks nun auf. Ideen können bis Ende März per Mail eingereicht werden. Der Geber des "Gewinnernamens" darf einen Tag als Tierpfleger einen Blick hinter die Kulissen des Wildparks werfen.