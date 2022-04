Artikel mit Audio-Inhalten

Wildschwein "Putin" heißt ab Dienstag "Eberhofer"

Am Dienstag bekommt Wildschwein "Putin" im Wildpark Waldhaus Mehlmeisel seinen neuen Namen. In einer Online-Umfrage hat sich der Name "Eberhofer" durchgesetzt. Wegen des Kriegs in der Ukraine hielt der WIldpark den alten Namen nicht mehr für passend.