Wildschwein "Putin" bekommt neuen Namen: Finale Auswahl steht

Das Wildschwein Putin soll einen neuen Namen bekommen. Knapp 2.700 Namensvorschläge sind nach einem entsprechenden Aufruf beim Wildpark Mehlmeisel eingegangen. Das Team des Wildparks hat eine Auswahl mit fünf Namen getroffen, die jetzt zur Abstimmung auf der Facebook-Seite des Wildparks stehen.

Wildschwein Putin bekommt unpolitischen Namen

Am häufigsten wurden Klitschko, Selenskyi und Gorbatschow eingereicht. Allerdings soll es davon keiner werden, so Wildparkbetreiber Mickisch, "da wir weder politisieren wollen und auch die Zukunft der genannten Helden noch sehr ungewiss ist." Das Team hat sich für Igor, Frederick, Mir, Eberhofer und Gustl entscheiden.

Vorschläge von Igor bis Gustl

"Igor" sei ein typischer männlicher Name, der auf die russischen Wurzeln des Keilers schließen lässt. "Frederick" stehe für "die glückliche Sau, weil er nicht mehr Putin heißen muss". "Mir" ist das ukrainische Wort für "Frieden". "Eberhofer" entstand in der BR-Sendung "Ringelstetter" und "Gustl" sei einfach ein bodenständiger, bayerischer Name.

Namensvorschläge aus Spanien, Italien und dem Balkan

Abgestimmt werden kann mit Emojis bis zum 10. April. Zur Abstimmung aufgerufen hatte Betreiber Eckard Mickisch, der sich erstmals in der Geschichte des Wildparks in der Not sah, ein Tier umzubenennen. Denn bei "Putin", dem Namen des 200-Kilo-Keilers mit russischer Abstimmung, sei dem Betreiber inzwischen einen "eiskalten Schauer über den Rücken gelaufen", sagt er.

Die Suche nach dem neuen Namen ging medial durch die Decke. Im BR-Gespräch zeigt sich Mickisch beeindruckt, von wo alles schon Namensvorschläge eingeschickt wurden. Auch Ideen aus Spanien, Italien und dem Balkan seien dabei.