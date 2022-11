Wildschwein-Dummy offenbart Mängel bei Notbremsassistenten

Ein Seil zieht den Wildschwein-Dummy auf einer beweglichen Plattform über das Rollfeld des ehemaligen Penzinger Fliegerhorsts bei Landsberg. Gleich wird ein Auto mit gut 40 Stundenkilometern seinen Weg kreuzen. Der Elektro-Volkswagen erfasst den Dummy frontal mit voller Wucht - der wird über die Teststrecke geschleudert.

Statistisch alle zwei Minuten ein Wildunfall

Hier im ADAC-Testzentrum hat das künstliche Wildschwein, hauptsächlich aus Schaumstoff, zwar keinen Schaden am Auto verursacht. Bei einem echten Keiler, der schon einmal über 100 Kilogramm wiegen kann, sähe das ganz anders aus. Wildunfälle verursachen in Deutschland laut dem Verband der Versicherungswirtschaft jährlich einen Schaden von knapp einer Milliarde Euro. Alle zwei Minuten kracht es zwischen einem Wildtier und einem Auto – rund 250.000 Mal pro Jahr.

Bremsassistent ab 2024 in Neuwagen Vorschrift

Zu viel für Andreas Rigling vom ADAC: "Daran müssen wir arbeiten", sagt er. In der Unfallforschung müsse man sehen, was da genau passiere beziehungsweise ob und wie man Fahrer mit Warnungen oder mit Lenkkorrekturen am allerbesten unterstützen kann, so der Leiter des ADAC-Testzentrums in Penzing. Dabei wolle man helfen, indem man bei den Erprobungsfahrten Daten sammelt. Der hier für die Tests genutzte VW stehe "repräsentativ" für den Stand der Technik des Bremsassistenten in einem modernen Fahrzeug, wie er ab 2024 in allen Neuwagen Vorschrift ist.

"Wir müssen nur die Software klüger machen"

Die nötige Technik, um Wildtiere zu erkennen, wäre damit bei vielen Autos bereits an Bord, so Rigling, weil der Gesetzgeber die Hardware und die Sensorik, also Kamera und Radar, in als neu verkauften Fahrzeugen vorschreibt. "Das heißt, wir müssen nur die Software klüger machen."

Fehlende Vorgaben des Gesetzgebers

Allerdings gebe der Gesetzgeber den Herstellern keine speziellen Test-Szenarien für Wildtiere vor: Die Software sei trainiert vor allem auf das Heck anderer Autos. Fußgänger und Radfahrer erkennt sie ebenfalls gut. Auch das überprüft der ADAC. Versuchsingenieur Frederik Göbel überwacht die Testfahrt am Steuer des mit Messtechnik vollgestopften Fahrzeugs. Anstelle des Wildschweins kreuzt jetzt ein Fahrrad-Dummy seinen Weg.

Test mit Radfahrer-Dummy erfolgreich

"Hier erwarten wir jetzt, dass das Fahrzeug den Radfahrer früh genug erkennt, dann mich als abgelenkten Fahrer frühzeitig warnt und wenn ich selbst nicht reagiere und weiterhin auf den Fahrradfahrer zufahre, dass das Fahrzeug die spätmöglichste Notbremsung einleitet", sagt Göbel, während das Auto und der Radfahrer-Dummy aufeinander zu fahren. Der Test gelingt, alles funktioniert wie vorhergesagt. Ein Radfahrer wäre – zumindest hier unter den Laborbedingungen im Testzentrum – unverletzt geblieben.

Trotz allem: Wachsam bleiben und vorsichtig fahren

Bei kleineren Objekten wie Wildtieren gebe es technisch dagegen großen Nachholbedarf. Auch müsse die Sensorik ein breiteres Blickfeld erfassen, um querende Tiere, aber auch etwa andere Fahrzeuge, die bald eine Straße kreuzen könnten, früh zu erkennen und dann abzubremsen oder auszuweichen, sagt Andreas Rigling. Und: "Ich wünsche mir für die Zukunft der Fahrzeugsicherheit, dass das Potenzial der jetzt vorhandenen Technik bestens ausgeschöpft wird."

Bis dahin heißt es gerade jetzt im Herbst mit Blick auf mögliche Wildunfälle: Wachsam bleiben und vorsichtig fahren.