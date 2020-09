Wildschwein-Alarm in Freihöls: Ein Ferkel in der Speisekammer

Ringelschwänzchen, spitze Ohren, das Fell braun-weiß gestreift: Einen solchen Besucher hatte Familie Schottenheim aus Freihöls, einem kleinen Dorf im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf bislang noch nicht in ihrem Haus. Doch der kleine Frischling hatte offenbar besonders viel Hunger und marschierte deshalb durch die offene Terrassentür in die Speisekammer. Plötzlich hörte Hans Schottenheim seine 88-jährige Mutter im Haus nebenan schreien. "Ich hab gedacht, sie ist narrisch", erzählt er.

Ferkelfänger von Freihöls: Familienvater fängt Frischling ein

Doch seine Mutter war nicht narrisch – in der Speisekammer war tatsächlich ein kleines Babywildschwein. Familienvater Hans Schottenheim zog sich Gummihandschuhe an, krempelte die Ärmel hoch und fing das Tier ein. Auf einem Maisacker in der Nähe ließen der Vater und seine drei Buben den Frischling dann wieder frei. Dazu hatte Jäger Carl Graf zu Eltz den Schottenheims geraten. Denn so ein Maisfeld ist für Wildschweine wie ein gedeckter Tisch. Zumindest musste das Ferkel nicht verhungern. Ob es seine Rotte wiedergefunden hat, ist aber unklar.

Obacht: Begegnung mit Wildschwein nicht ungefährlich

Familie Schottenheim hatte Glück, dass sich kein ausgewachsenes Wildschwein in ihrer Speisekammer verirrt hatte, denn das ist nicht ungefährlich. Eigentlich seien Wildschweine scheu und mieden den Menschen, sagt Jäger Graf zu Eltz. Doch wenn man einer Bache begegne, die ihre Jungen schützen wolle, sei Vorsicht geboten. Sie könne auch Menschen angreifen, um sich und ihre Kinder zu verteidigen. Das Wichtigste sei, sich ruhig zu verhalten, dem Wildschwein nicht den Rücken zuzuwenden und sich langsam zurückzuziehen.

Jäger rät: Hunde in Wildschweingebieten immer an die Leine

Gefährlich kann es für Menschen werden, wenn Wildschweine angeschossen wurden oder wenn ein Hund dabei ist. Denn Hunde machen die Schweine aggressiv, weil sie in ihnen den Jäger erkennen, sagt Jäger Carl Graf zu Eltz. Er rät deshalb dazu, Hunde im Wald an der Leine zu führen, um unangenehme Begegnungen mit Wildschweinen zu vermeiden.