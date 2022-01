Wildschutzgebiet Rotwand: Unbekannte entfernen Hinweisschilder

Zwei Jahre hat es gedauert, bis die Schilder aufgestellt werden konnten. Nach nicht einmal einem Monat sind sie wieder verschwunden: Im neuen Wildschutzgebiet im Gebiet der Rotwand im Landkreis Miesbach sind zwei Hinweisschilder mutwillig entfernt worden. Dabei hätten die Schilder gerade jetzt im Winter eine wichtige Aufgabe: Sie sollen das Brutgebiet der letzten verbliebenen, vom Aussterben bedrohten Birkhühnern schützen.

Schilder wurden wohl mit Werkzeug abmontiert

Laut Landratsamt Miesbach sind Ende Dezember ein Dreiecksschild mit der Aufschrift "Wildschutzgebiet" sowie eine Infotafel zum Betretungsverbot entfernt worden. Die Schilder standen seit Anfang Dezember an ihrem Platz. Ein Schild sei in einem nahgelegenen Latschenfeld gefunden worden, das andere bleibe verschwunden. Zur Entfernung musste entsprechendes Werkzeug verwendet werden, ist sich das Landratsamt Miesbach sicher - denn die Schilder waren an eine einbetonierte Halterung angeschraubt.

Naturschutz-Ranger sind "schockiert"

"Es ist im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich", sagt Naturschutz-Ranger Alexander Römer, der selbst stundenlang nach den verschwundenen Schildern gesucht hat. Sein Kollege Andreas Köpferl – die beiden haben die Schilder auf den Berg getragen und dort einbetoniert – ist ebenso schockiert: "Man versteht es einfach nicht. Da bemüht man sich darum, jeden mitzunehmen und zu erklären, warum hier ein Wildschutzgebiet gebraucht wird, und dann sowas."

Das Landratsamt hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Behörde zeigte sich in einer Mitteilung entsetzt: Denn der Ausweisung des neuen Wildschutzgebietes gingen zwei Jahre intensive Abstimmung mit vielen Beteiligten voran, unter anderem mit dem Forstbetrieb Schliersee, mit Touristikern und Landwirten. Als Alternative für Wanderer sei sogar ein neuer alternativer Steig angelegt worden.

Schutzgebiet für vom Aussterben bedrohte Birkhühner

Das neue Wildschutzgebiet war eingerichtet worden, um das vom Aussterben bedrohte Birkhuhn zu schützen. Statt der möglichen 150 Exemplare lebten aktuell nur noch 25 Birkhühner im Rotwand-Gebiet. "Über Jahre hinweg konnten die Hühner nicht ungestört brüten und ihren Nachwuchs aufziehen, wurden ständig von Skitourengehern und Wanderern zur Flucht gezwungen. Das Wildschutzgebiet soll zur Erholung der Population beitragen", so das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Entmutigen lassen will man sich von dem Vorfall nicht: Es kommen neue Schilder - und die Präsenz in dem Gebiet wird mit Unterstützung der nebenberuflichen Ranger der Alpenregion Tegernsee Schliersee intensiviert.