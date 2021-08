Wildsau Sissy gewöhnt sich im Schweinfurter Wildpark ein

Die Wildschweine streifen durch das großzügige Gelände des 18 Hektar großen Wildparks an den Eichen in Schweinfurt. Die Schwestern Emma und Leni Thauer, beide 17 Jahre alt, müssen bei ihrem Besuch im Wildpark Sissy erst einmal suchen. Aber als sie "Sissy" rufen, erkennt die Wildsau die Stimmen und kommt angeflitzt. Schließlich haben die Schwestern die Wildsau Sissy im Spessart monatelang aufgepäppelt und verwöhnt. Emma hatte den kleinen Frischling mutterseelenallein im Wald gefunden und mit nach Hause genommen. Im Wildpark hat die Wildschweindame noch Eingewöhnungsprobleme.

Sissy muss sich im Wildpark noch eingewöhnen

Vor sieben Wochen ist Sissy im Wildpark eingezogen und seitdem dort zuhause. Die 18-köpfige Schwarzkittel-Rotte hat Sissy nach einer Kennenlernphase zwar aufgenommen. Doch es braucht laut Parkleiter Thomas Leier "Geduld, Geduld, Geduld", bis die junge Wildsau in ihrer neuen Umgebung voll akzeptiert ist. Wenn sie im kommenden Frühjahr rauschig, also geschlechtsreif ist, soll sie für Nachwuchs und eine Blutauffrischung in der Rotte sorgen.

Suche nach einem Platz in der Gruppe

Noch hat der jugendliche Frischling einen schweren Stand und muss sich einen Platz im Gefüge erobern. Die Rotte besteht aus jungen und alten Tieren mit einer strikten Rangordnung. Aus menschlicher Sicht werde Sissy noch gemobbt und müsse erst ihre Stellung in der Gruppe finden, sagt Parkleiter Thomas Leier. In ihrem früheren Zuhause hatte Sissi dagegen fast schon Prinzessinnen-Status. Sie hatte einen eigenen Stall mit freiem Ausgang zum Hof, bekam auch schon mal Hundeleckerli – und verteidigte ihr Terrain gegenüber Fremden.

Gemeinsame Mahlzeiten mit jungen Wildschweinen

Doch diese Zeiten sind vorbei: Im Wildpark Schweinfurt gibt es für die Wildschweine als Allesfresser einfach das übliche Wildschweinfutter. "Spezielle Leckerli – das machen wir nicht", betont Tierparkleiter Leier. Dennoch gibt es für die Mahlzeiten der jüngeren Wildschweine im Gelände eine bauliche Einrichtung: Den sogenannten Frischlingrecken. Durch eine Art Absperrung können sich die erwachsenen Tiere nicht hindurch zwängen – und die Frischlinge, und damit auch Sissi, dürfen in Ruhe fressen.

Besuch für Sissy aus dem Spessart

Also keine Extrawurst mehr für Sissi, die nach wie vor die Nähe zu Menschen sucht. "Es geht ihr gut, und der Park ist sehr schön", stellt die 17-jährige Emma Thauer fest, die zum ersten Mal ihr Findelkind im Wildpark besucht hat. Ihre jüngere Schwester Leni hatte Sissi an ihrem 16. Geburtstag vor sieben Wochen zusammen mit der Mutter in Schweinfurt abgegeben und war schon zum vierten Mal dort. Sie freuen sich, dass Sissi sie noch erkennt. "Und die Tricks, die wir ihr beigebracht haben, kann sie noch immer", sagt Leni.

Emma und Leni freuen sich auch darüber, dass zumindest die Überläufer – also die einjährigen Wildschweine in der Rotte – Sissy akzeptieren. Vor der Leitbache, dem Leittier der Rotte, würde sie aber noch flüchten, haben die Schwestern beobachtet. Anfänglich haben die beiden jungen Frauen Sissy auf dem Hof vermisst. Langsam gewöhne man sich aber daran, dass sie nicht mehr da ist.

Sissy soll im Wildpark für Nachwuchs sorgen

Tierparkmitarbeiter Harald Häusinger sieht den vermenschlichten Umgang mit Sissy durchaus kritisch und hat zumindest leise Zweifel, dass sie sich nicht integrieren könnte. In den vielen Jahren, in denen er schon im Park arbeitet, hat er jedoch erlebt, dass sich auch andere abgegebene Tiere irgendwann integrierten. Sissy werde sich entwickeln und irgendwann rauschig. "Und dann wird sie sich beim alten Keiler aufhalten", hofft er. Das war auch die Intention von Tierparkleiter Thomas Leier, als er Sissy aufgenommen hat. Sie soll für Nachwuchs im Schweinfurter Wildpark und eine Blutauffrischung in der Rotte sorgen. "Die Familie Thauer hat sie jedenfalls zum richtigen Zeitpunkt abgegeben", sagte er.