Wildpark Mehlmeisel freut sich über Luchs-Nachwuchs

Weiches Fell, spitze Ohren und ein neugieriger Blick - so zeigen sich die beiden Luchs-Kinder in diesen Tagen der Öffentlichkeit. Diana und Charles sind nämlich vor kurzem erneut Eltern geworden. Nach ihrer Babypause im letzten Jahr habe das Luchs-Paar die Corona-Pause offenbar genutzt, um Nachwuchs zu produzieren, heißt es in einer Mitteilung des Wildparks Mehlmeisel.

Wildpark wusste nichts von dem freudigen Ereignis

Vielleicht seien es aber auch die klassischen Klänge der Violine und die daraus resultierende Atmosphäre während des Lockdowns gewesen, schreibt der Betreiber des Wildparks, Eckard Mickisch, augenzwinkernd. Während der coronabedingten Schließung des Wildparks hatten Mickisch und seine Mitarbeiter den Tieren Musik vorgespielt - von Hardrock bis Klassik - damit sie sich nicht zu sehr zurückziehen.

Die Geburt war dem Wildpark zunächst gar nicht bekannt - bis die beiden Luchsbabies völlig überraschend für das Team, aus der Tür des Baumpfahlhauses gespitzt hätten, heißt es weiter. Die jungen Luchse tapsen inzwischen umher und entdecken ihre Welt im Gehege des Wildparks.