Wildpark Höllohe: Warten auf die Öffnung

Am Dienstag hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder weitere Lockerungen bezüglich der Corona-Beschränkungen bekannt gegeben. Demnach dürfen ab kommenden Montag auch Tierparks wieder öffnen - unter Sicherstellung umfangreicher Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Auch der Wildpark bei Teublitz dürfte grundsätzlich am Montag wieder aufmachen. Doch noch ist unklar, ob alle Vorgaben erfüllt werden können.

Hygiene-Auflagen gerade für kleinere Zoos oft schwierig

Die größte Herausforderung für Wildpark-Leiter Stefan Jahreiß und seine Kollegen ist in normalen Zeiten eigentlich der größte Vorteil des Parks: Weil die Höllohe vom Landkreis Schwandorf betrieben wird, ist sie jederzeit frei zugänglich - ohne Eintritt.

"Wir haben keine Zugangskontrolle und wir sind 24 Stunden am Tag geöffnet. Wir können also nicht sicherstellen, dass nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern bei uns ist. Jetzt müssen wir erst einmal prüfen, ob wir überhaupt umsetzen können, was gefordert ist. Dann werden wir sehen, ob wir aufmachen können oder nicht." Stefan Jahreiß, Leiter des Wildparks Höllohe.

Auch sonst sind noch viele Fragen offen: Wie muss das Hygienekonzept für die Sanitäranlagen aussehen? Darf der Kiosk unter Auflagen öffnen? Dürfen Kinder und Besucher zu den Tieren an den Zaun oder müssen Absperrungen aufgebaut werden? Und wie soll an den Wochenenden der große Spielplatz kontrolliert werden?

"Da kann es durchaus sein, dass 200 bis 300 Kinder da sind. Ich denke, dass wir einen großen Ansturm zu erwarten haben, wenn wieder alle rausdürfen. Wie wir da den Abstand zwischen den Leuten sicherstellen sollen, das weiß ich noch nicht genau", sagt Jahreiß.

In den nächsten Tagen sollte eine Entscheidung fallen. Gut möglich, dass die Ziegen auf ihre Zwischenmahlzeiten am Zaun noch ein wenig warten müssen.

Tiere sind entspannter, weil Futterneid wegfällt

Den Tieren hat das Fehlen der Besucher jedenfalls nicht geschadet. "Hier ist zurzeit deutlich mehr Action", sagt Wildpark-Mitarbeiter Sandro Merl nach dem Füttern der Ziegen. Die Tiere mussten sich in den vergangenen Wochen umstellen, weil die Besucher fehlten. Normalerweise bekommen die Ziegen Futter von den Besuchern, das diese vor Ort kaufen können. Diese Zwischenmahlzeiten fallen jetzt weg. Dementsprechend groß ist der Hunger jetzt am Morgen, auch wenn Merl und seine Kollegen aktuell mehr zufüttern. Nach der Fütterung sind die Tiere dafür deutlich entspannter, sagt Wildpark-Leiter Stefan Jahreiß vom Landratsamt Schwandorf. Die Tiere würden mehr grasen, sich besser verteilen und seien allgemein ruhiger, weil sie nicht immer der Futterneid am Zaun beschäftigt, sagt Jahreiß.

Müssen sich an Besucher erst wieder gewöhnen

Wie den Ziegen geht es auch den wildlebenden Enten im Park. Auch sie warten schon früh am Morgen auf die Mitarbeiter des Wildparks. Anders die Mufflons - Wildschafe, die normalerweise in bergigen Regionen zuhause sind. Bei ihnen scheint es, als hätten sie die Menschen schon fast wieder ein wenig vergessen. Skeptisch und ein wenig ängstlich, recken sie die Köpfe mit den geschwungenen Widder-Hörnern hinter Bäumen und Felsen im Gehege hervor. Dass die Tiere in den letzten Wochen wieder scheuer geworden sind, sei aber nur natürlich, sagt Stefan Jahreiß.