Wildpark Höllohe unter strengen Corona-Auflagen wiedereröffnet

Nach mehr als drei Monaten hat der Wildpark Höllohe bei Teublitz seit Montag unter strengen Auflagen wieder für Besucher geöffnet. Wie ein Sprecher des zuständigen Landratsamts Schwandorf mitteilte, könnten durch die Auflagen bis zu 100.000 Euro Mehrkosten auf die Träger zukommen.

Security-Dienst führt Einlasskontrolle durch

Weil die Besucherzahlen begrenzt sind, sei ein Security-Dienst engagiert worden, der Einlasskontrollen durchführt. Außerdem habe man in ein sogenanntes Ticketing-System investiert. Auch wenn der Eintritt in den Wildpark frei bleibt: Online gebuchte Eintrittskarten dienten der Identifikation und würden am Eingang des Parks vom Handy abgescannt. So könnten Besucherzahlen kontrolliert und notfalls Infektionsketten nachgewiesen werden. Die Mehrkosten beinhalten demnach außerdem Vorkehrungen wie Desinfektionsmittel.

Mehrkosten hängen von weiteren Lockerungen ab

Wie hoch der finanzielle Mehraufwand am Ende tatsächlich sein werde, hänge aber von der Dynamik weiterer Lockerungen ab, so der Sprecher. Noch wisse niemand, wie schnell man zur Normalität zurückkehren kann. Der Betrag von 100.000 Euro sei aber im Kreistagsausschuss als realistisch genannt worden, so der Sprecher.

Wildpark-Tiere waren enspannt in der Corona-Pause

Den Tieren hätte das coronabedingte Ausbleiben der Besucher nicht geschadet, sagte Wildpark-Leiter Stefan Jahreiß vom Landratsamt Schwandorf. Sie seien sehr entspannt gewesen. So hätten die Tiere mehr gegrast, hätten sich besser verteilt und seien allgemein ruhiger gewesen, da kein Futterneid am Zaun herrschte. Dass die Tiere in den letzten Monaten wieder scheuer geworden sind, sei aber nur natürlich, so Jahreiß.