Verwilderte Katzen aus Wildpoldsried vermehren sich zu schnell

Sie sind niedlich und sie sind viele: 30 verwilderte Katzen sind auf einem Bauernhof in Wildpoldsried im Oberallgäu aufgetaucht. Diese Anzahl allein wäre schon herausfordernd genug, allerdings könnten diese bald selbst wieder Nachwuchs erwarten. Deshalb muss es jetzt schnell gehen: Die Nachbarschaftshilfe legt sich auf die Lauer, um die Kätzchen einzufangen.

Verwilderte Kätzchen sollen sich nicht weiter vermehren

Mit einer Futterfalle versucht Claudia Mayer ihr Glück. "Ich denke, die merken schon, dass da etwas im Busch ist", erklärt sie. "Hoffen wir mal, dass sie trotzdem in die Falle gehen." Die ist mit ein bisschen Futter und einer Klappe ausgestattet, die zufällt, sobald die Katze frisst.

Alle Katzen sind zugelaufen und verwildert. Damit es nicht noch mehr werden, sollen sie jetzt Schritt für Schritt eingefangen und zum Kastrieren gebracht werden.

Katzen können bis zu sieben Junge bekommen

Dabei muss es vor allem schnell gehen, denn die meisten Tiere sind erst einmal verängstigt, wenn sie in die Falle tappen - auch wenn das natürlich nicht weh tut. In Kempten nimmt Tierärztin Angelika Uher die Tiere in Empfang. Drei Kater und eine Katze sind dieses Mal in die Falle gegangen.

Sie könne bis zu zwei Mal pro Jahre Nachwuchs bekommen, teilweise bis zu sieben Kätzchen, erklärt Uher: "Und je höher die Population ist, desto höher ist das Risiko, dass sich eben Infektionen weiterverbreiten können." Insgesamt seien die Katzen alle in einem guten Zustand, so das Fazit der Tierärztin nach der Untersuchung.

Kastrieren, entwurmen und chippen: 150 Euro pro Katze

Der Hofbesitzer hatte sich an die Nachbarschaftshilfe gewandt, denn bei aller Katzenliebe: "Der Mann hat einfach gemerkt, dass er diesen Katzen nicht mehr gerecht werden kann." Das Einfangen mit der Futterfalle ist nur der erste Schritt: Um die Tiere zu kastrieren und tierärztlich zu versorgen, fallen für Katze rund 150 Euro an, 5.000 Euro insgesamt. Deshalb bittet die Nachbarschaftshilfe Wildpoldsried auch um Spenden.

Neue Besitzer gesucht

Die Operation haben alle vier Kätzchen gut überstanden, ihre nächste Station ist der Verein "Zuflucht für Tiere" in Kempten. Dort sollen sie erst mal bleiben, bis sich ein neues Zuhause für sie gefunden hat. Bei verwilderten Katzen sei das gar nicht so einfach, schildert Leiterin Daniela Kienle: "Das Problem ist, dass sie sehr scheu sind und sich oft wochenlang nicht anfassen lassen."

Bei jüngeren Tieren stünden die Chancen allerdings besser und so ist die Hoffnung groß, dass zumindest die vier schon bald ein schönes neues Zuhause bekommen.