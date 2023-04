Artikel mit Audio-Inhalten

> Wildkameras fotografieren Wolf im Kahlgrund

Im Kahlgrund im Landkreis Aschaffenburg ist in den vergangenen Tagen immer wieder ein Wolf gesichtet worden. Aktuell sieht es so aus, als würde das Tier in der Region bleiben. Es ist nicht der einzige Wolf in Unterfranken.