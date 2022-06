Wildkamera filmt Täter: Polizei klärt Einbruchserie bei Bamberg

Die Polizei hat eine Einbruchserie in 40 Scheunen und Schuppen in den Landkreisen Bamberg und Hassberge aufgeklärt. Einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Freitag zufolge sind ein 43- und ein 44-jähriger Mann aus dem Landkreis Hassberge für die Einbrüche, bei denen vor allem Arbeitsmaschinen gestohlen wurden, verantwortlich. Beide befinden sich in Untersuchungshaft.

Augenzeuge Kamera: Anstelle von Wildtieren filmte sie Einbrecher

Die Einbruchserie hatte laut Polizei im September letzten Jahres begonnen. Die Beamten aus Ober- und Unterfranken kamen den Tätern auf die Schliche, als diese bei einem Einbruch von einer Wildkamera gefilmt wurden. Mithilfe der Bilder konnte die Polizei die zwei Männer aus dem Landkreis Hassberge identifizieren. Am Donnerstag durchsuchten sie deren Wohnanwesen und stellten rund 400 Geräte und Bauteile sowie einige Waffen und kleine Mengen Drogen sicher.

Ein LKW für die Beute

Um die mutmaßliche Beute abzutransportieren, wurde ein Lastwagen der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Die 43 und 44 Jahre alten mutmaßlichen Täter müssen sich nun wegen gewerbsmäßigen Einbruchs verantworten. Die 400 gefundenen Maschinen, Geräte und Bauteile sollen nun den verschiedenen Tatorten zugeordnet werden. Wer einen Einbruch in einen Schuppen oder eine Scheue in der Region Bamberg/Hassberge im fraglichen Zeitraum noch nicht gemeldet hat, soll dies laut Polizei in seiner Heimatgemeinde bald nachholen.