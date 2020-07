"Wildes Wohnzimmer" in Weinzierlein bietet Wildtieren Schutz

Auf einer Wildblumenwiese am Waldrand wiegen sich Kornblumen, Kerbel, Disteln, Dill und Malven im Wind. Bienen sammeln Nektar, Schmetterlinge fliegen von Blüte zu Blüte, alle möglichen Arten von Käfern und Flügeltieren summen und brummen. Die Wiese vor den Toren von Weinzierlein (Lkr. Fürth) ist ein Insektenparadies und bietet zugleich Wildtieren Schutz. Das wiederum verringert den Wildverbiss im Wald.

Weniger Rehe, aber mehr Wildverbiss

Herbert Stoll ist Jäger, allerdings einer, dem es nicht auf Trophäen ankommt. Er sorgt sich um die Wildtiere in seinem Revier. Seit er zwölf Jahre alt ist, geht der 48-Jährige in den Wald und hat festgestellt: Die Zahl der Rehe hat abgenommen. Zugleich aber nehme der Wildverbiss zu. "Die wenigen Rehe machen einen höheren Schaden als viele Rehe", hat Stoll beobachtet. Ein Grund dafür sei, dass die Rehe immer seltener in Ruhe am Waldrand äsen, also fressen können.

Jogger und Hunde lassen Rehen keine Ruhe

Sobald Jogger, Radler oder Spaziergänger mit Hunden vorbeikommen, ist es für die Tiere mit der Ruhe vorbei. Sie flüchten wieder in den Wald. So eine Flucht verbraucht viel Energie, und die holen sich die Rehe, indem sie an die Triebe junger Bäume gehen.

Eigentümer der "Wohnzimmer"-Fläche will Gutes tun

Zusammen mit vielen Verbündeten aus Weinzierlein hat Herbert Stoll deshalb am Waldrand ein "Wildes Wohnzimmer" geschaffen. Jäger, Landwirte, Forstwirte und Imker haben das Wohnzimmer gemeinsam eingerichtet. Wolfgang Meyer, dem die Fläche gehört, hätte auch an einen Landwirt verpachten können. Aber, sagt Meyer, "mir ging's darum, was Gutes zu tun". Pächter sind nun die Imker, die das Saatgut bezahlt und ihre Bienenstöcke dort stehen haben.