Wildernde Hunde: Wildschutzgebiete im Ammertal ausgewiesen

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat ein umfangreiches Wildschutzgebiet im Bereich von Oberammergau, Bad Kohlgrub und Unterammergau erlassen. Nachdem im vergangenen Winter in diesem Bereich mindestens fünf Stück Rotwild von wildernden Hunden gerissen wurden, lagen die Nerven bei den Forstverantwortlichen und Jagdpächtern blank.

Wildschutzgebiete sollen Abhilfe schaffen

Die Erleichterung bei den Jagdpächtern dürfte groß sein. Zu groß war der Ärger über die blutigen Überfälle auf das Wild im Ammertal. Rund um Wildfütterungsplätze werden jetzt in Oberammergau am Aufacker und in Bad Kohlgrub am Hörnle große Flächen als Wildschutzgebiet beschildert. In diesen Bereichen dürfen Wanderwege und die ausgewiesenen Skirouten nicht verlassen werden. Hundehalter müssen ihre Vierbeiner an der Leine führen. Der Sprecher des Landratsamtes Stephan Scharf sagte dem BR, der Kreis appelliere an die Vernunft von Wanderern und Skitourengehern.

Ranger kontrollieren Betretungsverbote

Die Ranger des Naturparks Ammergauer Alpen würden die ausgewiesenen Bereiche kontrollieren und Hundebesitzer ansprechen. Die Betretungsverbote in Oberammergau gelten vom ersten November bis 30. April und in Bad Kohlgrub ab 15. Dezember bis 31. März. Die Flächen in Unterammergau werden bei einer Begehung Anfang Dezember festgelegt. Die Regelung soll zunächst bis 2025 gelten.