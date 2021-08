Wilderer Johann Adam Hasenstab: Robin Hood aus dem Spessart

Ein Mann, der es den Reichen nimmt und den Armen gibt – das klingt nach Robin Hood in England. Auch Unterfranken kennt eine solche Gestalt: Dort hat sich im 18. Jahrhundert Johann Adam Hasenstab (1716-1773) einen großen Namen als Wilderer gemacht.

Große Not und Armut im Spessart

Jahrelang erlegte Hasenstab illegal Wildschweine, Rehe und Hirsche. Die Obrigkeit erwischte ihn nie. Weil er die arme Bevölkerung von seinen Beutezügen profitieren ließ, erfreute er sich im Spessart größter Beliebtheit.

Johann Adam Hasenstab kannte die Gegend um Rothenbuch wie seine Westentasche. Schon von Kindheit an war er dort unterwegs und versorgte seine Familie mit Hasen, Rebhühnern oder Fasanen. "Die Not und die Armut war damals in den meisten Spessart-Dörfern groß", erklärt Markus Fäth, der heutige Bürgermeister von Rothenbuch. Hasenstabs Beute fand sich häufig im mütterlichen Kochtopf wieder.

"Hasenstab war der König vom Spessart"

Um nicht zu verhungern, musste man sich zu helfen wissen. Johann Adam Hasenstab wurde vom Jagdhelfer zum Wilderer und besserte damit seine bescheidenen Einkünfte auf. Den Waldbesitzern gefiel das gar nicht, bei der Bevölkerung war er dagegen gern gesehen, erzählt Harald Aulenbach aus Rothenbuch. "Er hat nie wie der Kneißl Räuberbanden gebildet, sondern er hat gejagt, gewildert, und hat's unter den armen Leuten verteilt, wo es ging", so Aulenbach. "Er war sehr beliebt im Spessart. Man hat gesagt: Das ist der König vom Spessart."

Lange getarnt, am Ende erschossen mit silberner Kugel

Immer wieder konnte sich der berühmte Wilderer seinen Verfolgern entziehen, nachdem der Kurfürst von Mainz ihn für vogelfrei erklärt hatte. Hasenstab tarnte sich als Bader oder Heilkundiger und mischte sich unters fahrende Volk.

Aber irgendwann war auch für den schillernden Grenzgänger Schluss. Hasenstabs großer Widersacher, der Revierjäger Johann Sator, lockte ihn mit der Aussicht auf einen weißen Hirsch ins Kropfbachtal, erschoss ihn mit einer silbernen Kugel und kassierte zehn Taler Belohnung.

Das Hasenstabkreuz als Erinnerungsort

Noch heute erinnert an dieser Stelle ein steinernes Kreuz an den Wilddieb – das Hasenstabkreuz. In Rothenbuch gibt es zudem ein Denkmal am Dorfbrunnen.