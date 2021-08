"Wilder" Zebrastreifen in Augsburg möglicherweise ein "Versehen"

Ein vermeintlich "wild" auf die Straße gemalter Zebrastreifen im Augsburger Stadtteil Haunstetten könnte von einer dort ansässigen Firma "versehentlich" eingerichtet worden sein. In diese Richtung gehen die Ermittlungen der Augsburger Polizei.

Polizei geht von Versehen aus

Der Fußgängerüberweg verläuft über einen kleinen Teil der Galvanistraße, auf deren beiden Seiten sich das Unternehmen Premium Aerotec befindet. Im Verlauf der Straße ist auch ein Fußweg frisch auf den Asphalt gepinselt worden. Die Arbeiten wurden offensichtlich sehr professionell ausgeführt, die Polizei geht daher nicht von der mutwilligen Aktion eines Anwohners aus.

Am Zebrastreifen fehlen die Hinweisschilder

Da an dem Übergang die verpflichtenden Hinweisschilder fehlen, ist laut Markus Trieb von der Augsburger Polizei dennoch davon auszugehen, dass es sich nicht um einen offiziellen Zebrastreifen handelt. Das macht die Stelle allerdings zu einer potenziellen Gefahrenstelle: "Ungeschützte Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger nehmen diesen Zebrastreifen als Sicherheit wahr und Autofahrer kennen vielleicht diesen Zebrastreifen nicht und übersehen dann diese Fußgänger, die sich in Sicherheit wiegen und die Straße über den Zebrastreifen überqueren möchten."

Aktuell läuft nun eine Anfrage der Polizei an das Unternehmen, sie soll bis Dienstag beantwortet sein. Sollte sich dann herausstellen, dass der Fußgängerüberweg unrechtmäßig errichtet wurde, so müsse dieser wieder entfernt werden, so die Auskunft der Polizei in Augsburg.