22.09.2019, 19:06 Uhr

Wilder Stier am Tegernsee geht auf Landwirt los

Stierattacke auf einer Weide bei Rottach-Egern: Das wild gewordene Tier rannte auf einen Bauern zu und verletzte ihn am Rücken. Erst am Freitag war ein Mann in Ostbayern von einem Stier schwer verletzt worden.