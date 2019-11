25.11.2019, 19:03 Uhr

Wilde Wegmarkierungen: Wanderer verirrt sich am Untersberg

Die Bergwacht Marktschellenberg hat am Sonntag einen Mann aus dem Salzburger Pongau fünf Stunden lang am Untersberg gesucht - und dann gerettet. Der Wanderer hatte sich verirrt, weil neben dem Weg weiße Kreise an Bäumen und Steinen aufgemalt waren.