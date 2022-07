Artikel mit Audio-Inhalten

Wilde Wasser: 50 Jahre Olympia-Eiskanal in Augsburg

50 Jahre Olympia in München bedeuten auch 50 Jahre Olympia-Eiskanal in Augsburg. Für die Spiele 1972 wurde am Lech die weltweit erste künstliche Wildwasser-Strecke gebaut. Neben Olympiasiegern und Weltmeistern ist dort auch der Nachwuchs am Start.