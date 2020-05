Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Der 48-jährige Fahrer wollte sich in Fessenheim einer Routinekontrolle der Polizei entziehen und drückte aufs Gas. Mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete er und überfuhr dabei jedes Anhaltesignal. Er versuchte zudem einen überholenden Streifenwagen von der Straße zu drängen. Mehrere Versuche ihn anzuhalten misslangen.

Von acht Streifenwagen eingekesselt

Einem querstehenden Polizeifahrzeug konnte er gerade noch ausweichen. Erst als er von den Streifenwagen eingekesselt wurde, war seine Fahrt zu Ende, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als der Mann nicht mehr weiterfahren konnte, schloss er sich in seinem Fahrzeug ein, so dass die Beamten schließlich die Seitenscheibe einschlagen mussten.

Erheblicher Widerstand

Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Er selbst wie auch zwei Beamte wurden leicht verletzt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Er muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.