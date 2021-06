Wilde Müllkippe am Altkleidercontainer: BRK startet Infokampagne

Eigentlich sind die Altkleidercontainer der Hilfsorganisationen als Sammelstelle für Wertstoffe gedacht, doch es gibt einen Trend, sie als zusätzliche Mülltonnen zu missbrauchen. Beim Roten Kreuz in Nürnberg ist man empört und hat jetzt eine Aufklärungskampagne gestartet.

BRK-Mitarbeiter fühlen sich missbraucht

Montagmorgen in der Nürnberger Südstadt. Uwe Hirsch ist gerade aus seinem Transporter ausgestiegen. Sein Job: Den Altkleidercontainer zu leeren, den das BRK am Melanchthonplatz aufgestellt hat. Doch er muss sich den Weg zum Container erst durch Kartons, Säcke und Krempel bahnen. Denn der ganze Platz ist eine wilde Müllkippe. Und das ist nicht nur hier so. "Es ist fast jeder zweite Platz, der so aussieht. Für uns ist es unmöglich, es macht auch keinen Spaß, die Container zu leeren", sagt der BRK-Mitarbeiter.

Selbst Hausmüll wird illegal entsorgt

Alles Mögliche steht oft schon um die Container herum. Vom Sperrmüll bis hin zu alten Kühlschränken. Und wenn Uwe Hirsch den Container öffnet, warten dann oft noch ganz andere Dinge auf ihn. Vom nutzlosen Plunder bis hin zur wirklich ekligen Überraschung: Bücher, Autoteile, Spielzeug oder Haushaltsgegenstände gehören eher noch zum harmlosen Plunder. Aber ihm ist beim Öffnen des Containers auch schon einfacher Hausmüll entgegengekommen: "Dann ist dein Körper erstmal mit Müll zugekleistert und du kannst dich zu Hause erstmal waschen und umziehen", meint Uwe Hirsch kopfschüttelnd.

Trend zur Rücksichtslosigkeit hält schon länger an

Helmut Huber, der beim BRK-Kreisverband Nürnberg-Stadt für die Abteilung Gebrauchtwaren und Wertstoffe verantwortlich ist, hat die Vermüllung der Container schon seit geraumer Zeit beobachtet. Aber im ersten Corona-Lockdown habe in den deutschen Haushalten eine wahre Aufräumwut eingesetzt und diesen Trend noch verstärkt, sagt er. Denn bei der Entsorgung des Mülls würden viele Menschen einfach rücksichtslos handeln. Und Ärger gibt es für das BRK von allen Seiten. Die, die ihren Müll entsorgen, sind ohnehin ein Ärgernis. Und diejenigen, die sich darüber beklagen, geben manchmal auch den Hilfsorganisationen die Schuld: "Der andere Teil der Bevölkerung regt sich bei uns furchtbar über die Müllentsorgung auf. Sie wollen einfach nicht verstehen, dass wir nicht in der Lage sind, die Stellplätze sauber zu halten. Wenn wir jetzt hier wegfahren, ist der Platz sauber. Aber morgen sieht es wieder genauso aus wie vorher", so Huber. "Und das will einfach keiner glauben."

Nur was man tragen kann, gehört in den Container

Dabei ist es ganz einfach zu erkennen, was in einen Altkleider-Container gehört und was nicht. Schließlich sollen die Sachen ja irgendwann in den Kleiderkammern des BRK landen und an Bedürftige ausgegeben werden. Und Müll ist einfach keine Kleidung: Um wenigstens das Bewusstsein derer zu schärfen, die eher gedanken- als rücksichtslos handeln, haben viele Kreisverbände des BRK jetzt eine Kampagne gestartet. Mit Videos, die auf den sozialen Netzwerken gepostet werden sollen, will das Bayerische Rote Kreuz dafür sorgen, dass Containerplätze wieder zu Wertstoffsammelstätten werden und die Zeit der wilden Müllkippen vorbei ist.