Wilde Gestalten: Erkheimer Klausen im Bundestag

Eine Allgäuer Tradition hat im Bundestag in Berlin zunächst für Aufregung, dann für Erstaunen gesorgt: Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein, CSU, haben die "Erkheimer Klausen" aus dem Unterallgäu das Parlament besucht. Natürlich, wie es sich für Klausen gehört, in ihren wilden Fell-Kostümen.

Unangemeldete Demonstration oder Brauchtum?

Was dem Ordnungsdienst überhaupt nicht gefiel - dachten die Mitarbeiter am Eingang doch zunächst, es handele sich um eine unangemeldete und unangenehme Protestaktion, heißt es in einer Pressemitteilung Georg Nüßleins. Erst nachdem der Abgeordnete persönlich den Anlass der Aktion erklärt hatte, wurden die Klausen und ihre Begleiter hereingelassen.

Viele hatten noch nie echte Allgäuer Klausen zu Gesicht bekommen

Und es sollte bei den erstaunten Gesichtern bleiben: Etliche Parlamentarier, Bundestagsbedienstete und andere Gäste des Hohen Hauses erlebten zum ersten Mal einen derartigen Auftritt, die Rufe der Klausen und den Klang der Schellen. Begleitet wurden die Klausen natürlich von einem Nikolaus mit Mitra und Bischofsgewand und einigen Bärbele - auch sie in ihren traditionellen Fetzenkleidern und Gesichtsmasken aus Flechten und Moos.

Nachtumzug der Erkheimer Klausen Ende November

Die wild maskierten Rumpelklausen ziehen meist am 5. und 6. Dezember in vielen Orten durch die Straßen und jagen mittlerweile nicht mehr nur böse Wintergeister sondern auch manchen vorwitzigen Zuschauer. Das größte Klausentreiben findet alljährlich am Abend des 5. Dezember in Sonthofen statt. Die Erkheimer Klausen laden bereits am 30.11. zum traditionellen Nachtumzug in die Unterallgäuer Gemeinde.