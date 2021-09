Wildbienenpopulation in Würzburg stark von Umgebung abhängig

In Würzburg fühlen sich Wildbienen am Hubland wohler als in der Altstadt oder im Stadtteil Zellerau. Das haben der Lehramtsstudent Raphael Binder und die Lehramtsstudentin Anna Hofmann in ihrem Projekt "#BeobachteBienen" herausgefunden. Als Teil der Initiative "Lebendiger Campus" für mehr Artenvielfalt an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, haben die beiden Studenten an sechs verschiedenen Orten in der Stadt Nisthilfen für Wildbienen aufgestellt. Das Projekt soll Menschen in der Stadt für den Erhalt der Wildbienen-Population sensibilisieren. Unterhalb der Nisthilfen ist jeweils eine große Informationstafel angebracht, an der interessierte Passantinnen und Passanten mehr über die Bienen erfahren – und ihre Beobachtungen per Fragebogen direkt an die Studenten zurückmelden können.

Interaktive Beteiligung von Interessierten

Seit April haben Binder und Hofmann das Feedback der Leute gesammelt, das sie jetzt in wissenschaftlichen Arbeiten auswerten. Wildbienen gelten als effektive Bestäuber und sind wenig anfällig für Parasiten, die bei den Honigbienen der Imker ganze Völker ausrotten können. "#BeobachteBienen" ist interaktiv aufgebaut: Interessierte sind aufgerufen, die Nester der stängelnistenden Bienen und Wespen in den Nisthilfen zu zählen, die kleinen Tierchen genauer zu betrachten und die Beobachtungen auf einem Fragebogen festzuhalten. Auch die digitale Teilnahme per QR-Code ist möglich.

Fehlende Freiflächen für Bienen

So haben die Forschenden festgestellt, dass die Nisthilfen in der Altstadt und im Würzburger Stadtteil Zellerau von Wildbienen weit weniger besiedelt werden als ihre Pendants am Hubland. Als Grund dafür gibt Anna Hofmann den Mangel an Freiflächen im dichtbesiedelten Teil der Stadt an: In der Zellerau werden die Mainwiesen platt gemäht und in der Altstadt seien viele Flächen asphaltiert, das sei Gift für die Wildbienen, sagt sie. Im Bienengarten der Universität am Hubland, wo viele Kräuter und Pflanzen wild wachsen können, ist die Nisthilfe dagegen fast voll. In den Stängeln haben Bienenweibchen circa vier bis sechs Wochen lang mehrere Brutzellen gebaut, die durch Querwände aus unterschiedlichen Materialien wie Lehm getrennt sind. Mit einem Pfropfen verschließen sie das andere Ende des Röhrchens, gut zu erkennen für die Forschenden.

Verschiedene Bienenarten in Würzburg

An den verschiedenen Standorten lassen sich unterschiedliche Verschlusstypen der Nester entdecken und dadurch ableiten, dass je nach Lage unterschiedliche Bienenarten vorkommen. Im Frühjahr transportiert die Mutterbiene dann Nektar und Pollen in jede Brutzelle und legt pro Zelle ein Ei. Wenige Tage nach der Eiablage entwickelt sich aus dem Ei eine Larve. Diese verzehrt die Futtervorräte, verpuppt sich im Kokon und entwickelt sich noch im Sommer zur erwachsenen Biene.

Nach der Überwinterung nagen die adulten Bienen erst Ende Februar ihren Kokon und Lehmwände auf und verlassen nacheinander das Nest durch den vorjährigen Eingang. In die Brutzelle am nächsten zum Ausgang wird oft ein unbefruchtetes Ei gelegt, aus dem ein Männchen entsteht. Die Männchen verlassen einige Tage vor den Weibchen das Nest. Wenn beide Geschlechter geschlüpft sind, suchen die Weibchen sich nach erfolgreicher Paarung einen geeigneten Hohlraum und beginnen wieder mit dem Nestbau.

40 Wildbienenarten in Bayern gelten als ausgestorben

Laut der Bienenforscherin Undine Westphal sind die Hälfte der wildlebenden Bienen vom Aussterben bedroht. Auf der "Roten Liste gefährdeter Bienen Bayerns" des Bayerischen Landesamts für Umwelt werden insgesamt 506 Wildbienenarten in Bayern aufgezählt. Allerdings gelten 40 von ihnen bereits als ausgestorben oder werden als verschollen aufgeführt.