Wildbienen im Oberallgäu haben neues Zuhause

Artenschutz steht gerade ganz oben auf der politischen Agenda. Viele fragen sich: Was kann ich konkret tun? Am Immenstädter Horn haben Naturpark-Ranger ein kleines Paradies für Wildbienen geschaffen - an einem Ort, wo man es nicht vermuten würde.