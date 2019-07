Wild-West in Jugendeinrichtung: Mehrere Personen verletzt

Der Vorfall in der Jugendhilfeeinrichtung in Neureichenau ereignete sich am Montagmittag. Nachdem vier Jugendliche in der Einrichtung randaliert und den Inhalt eines Feuerlöschers versprüht hatten, wollte eine Polizeistreife den betrunkenen 17-jährigen Anführer in Gewahrsam nehmen. Dabei schlug der Junge, dem ein anderer 17-Jähriger zu Hilfe kam, einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Der Beamte wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Auch zwei Jugendliche mussten zur Behandlung ins Krankenhaus. Bei der Keilerei mussten die Polizisten auch zu ihren Schlagstöcken greifen. Eine Betreuerin der Einrichtung bekam Löschschaum ins Auge und musste ärztlich behandelt werden.

Ermittlungen gegen vier Jugendliche

Zwei der jugendlichen Heimbewohner wurden sofort aus der Jugendhilfeeinrichtung ausgeschlossen. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wird gegen insgesamt vier Jugendliche wegen diverser Straftaten ermittelt.

Außenstelle einer Suchtklinik

Bei der Einrichtung handelt es sich um die Außenstelle einer Suchtklinik. Laut Polizei werden hier zehn bis 15 Jugendliche aus ganz Deutschland therapiert, die per Gerichtsbeschluss bzw. nach einer Anweisung durch das Jugendamt hier untergebracht sind.