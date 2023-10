Wild im Weinberg: Warum sich Winzer allein gelassen fühlen

Jagd in Ortsnähe schwierig

Die Wildschweine beschäftigen in Randersacker und den angrenzenden Orten derzeit viele: Winzer, Landwirte, Jäger, Gemeindemitarbeiter – auch Anwohner. "Die Ortsnähe wird immer mehr gesucht. Es gibt inzwischen auch Schäden in Vorgärten", sagt Michael Sedelmayer, Bürgermeister in Randersacker (parteilos).

Sedelmayer ist selbst Jäger. Er weiß, wie schwierig es ist, rund um den Ort Wild zu schießen. Direkt neben den steilen Hängen stehen Wohnsiedlungen. Ein sicherer Schuss ist nur in die entgegengesetzte Hangrichtung möglich. Gleichzeitig sind Wanderer, Spaziergänger und Hobbysportler in den Weinbergen unterwegs. Hinzu kommen verwilderte Flächen, um die sich niemand kümmern würde. Für die Wildschweine sei das ein hervorragender Rückzugsort. Ohnehin handele es sich um intelligente Tiere, sagt Sedelmayer: "Wir müssen den Lebensraum für die Schweine unattraktiver machen."

Ähnliches ist auch aus der Würzburger Kreisgruppe des Bayerischen Jagdverbandes zu hören. Wobei ein Sprecher um Verständnis bittet, sich derzeit nicht ausführlicher äußern zu wollen. Derzeit würden Gespräche zwischen den betroffenen Gemeinden, Jägern, Grundstückseigentümern und Winzern laufen. Diese wolle er zunächst abwarten.

Winzer bekommen Wildschaden meist nicht ersetzt

Ohnehin sieht Winzer Thomas Schenk nicht die örtlichen Jäger in der Verantwortung: "Denen kann man überhaupt keinen Vorwurf machen." Die Abschusszahlen bei Schwarzwild sind in Randersacker deutlich angestiegen: 2018 waren es 22 Tiere, im vergangenen Jahr dann 81. Stattdessen ärgert sich Schenk über die bayerische Landespolitik. Denn Zäune und andere Vergrämungsmaßnahmen hat er aus eigener Tasche bezahlt. Gleichzeitig bekommen Winzer Wildschäden meist nicht ersetzt. Zwar müssen Jagdgenossenschaft oder Jagdpächter laut Bundesgesetz auch bei Winzern für Schäden aufkommen. Allerdings nur dann, wenn Vorkehrungen wie zum Beispiel Zäune errichtet wurden.

"Die Frage, ob Schutzvorrichtungen als üblich und damit als 'ausreichend' anzusehen sind, kann nur im konkreten Fall vor Ort beurteilt werden", heißt es dazu aus dem bayerischen Landwirtschaftsministerium. Winzer Thomas Schenk bemängelt, dass diese Regelung wenig praktikabel sei. Ihm fehle die Sicherheit. Aus dem Ministerium wiederum heißt es, dass hierzu im Freistaat keine Sonderregelung geplant ist. Auch Ausgleichszahlungen für Vergrämungsmaßnahmen soll es nicht geben. Denn das würde die Lasten für Wildschäden der Allgemeinheit übertragen. Allerdings habe das Ministerium die Regierung von Unterfranken bereits 2020 beauftragt, den Betroffenen vor Ort zu helfen.

Austausch im Landratsamt geplant

"Man fühlt sich schon ein bisschen allein gelassen", sagt Winzerin Christiane Störrlein-Krenig. Sie wünscht sich nun zum Beispiel einen runden Tisch mit allen Beteiligten – gerne auch der Politik. Das könnte auch dazu beitragen die Akzeptanz für die elektrischen Zäune unter Anwohnern und Spaziergängern zu steigern, hofft sie.

Tatsächlich soll im Dezember im Landratsamt ein Fachgespräch stattfinden – darüber, was in Randersacker und den angrenzenden Orten gegen die Wildschweine unternommen werden kann. Bürgermeister Michael Sedelmayer könnte sich zum Beispiel zusätzliche Schneisen in der Flur vorstellen – an Stellen wo derzeit Hecken wachsen. Das würde die Jagd vereinfachen.