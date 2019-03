Fragenkatalog: Juristisches zum Fall Ursula Herrmann

1. Wieso wurde Fall Ursula Herrmann nicht als Mord gewertet?

Das Gericht hat 2010 festgestellt, dass der Verurteilte nicht mit Tötungsvorsatz gehandelt hat. Er hat für das Mädchen eine Kiste gebaut, inkl. Belüftungssystem und elektrischer Beleuchtungseinrichtung. In der Kiste deponierte er Lebensmittel, Getränke, eine Radio, Decken, Wechselkleidung und Lesestoff. Diese umfangreichen Vorkehrungen sprachen nach Auffassung des Gerichts gegen einen direkten Tötungsvorsatz des Angeklagten. Auch ein bedingter Tötungsvorsatz wurde vom Gericht verneint.

2. Welche Tatmerkmale müssen erfüllt sein, damit man von "Mord" spricht? Als was wurde der Fall Herrmann gewertet?

Ein Mörder ist, wer aus Mordlust, aus Habgier, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus niederen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln gehandelt hat. Mord verjährt nicht.

Der Fall Herrmann wurde vom Gericht nicht als Mord, sondern als erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge gewertet. Der Fall sei aber "sehr, sehr nahe am Mordvorwurf", so das Augsburger Landgericht, der Täter habe den Tod des Mädchens leichtfertig in Kauf genommen. Erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge verjährt nach 30 Jahren.

3. Wenn ein Fall verjährt ist, kann man wirklich keinen anderen Täter mehr dafür belangen?

Der Fall Herrmann wird nach aktuellem Stand der Dinge als „erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge“ gewertet. Allerdings: Sollte bei einem möglichen anderen Täter festgestellt werden, dass bei ihm ein Tötungsvorsatz und die Mord-Merkmale erfüllt sind, dann könnte man den Fall neu als Mord bewerten – und der verjährt, anders als erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge, nicht.

4. Wieso sind die Hürden für ein Wiederaufnahmeverfahren so hoch?

Für die hier konkret in Frage kommende Variante einer Wiederaufnahme zugunsten eines Verurteilten braucht es neue Tatsachen, die damals noch nicht bekannt waren. Diese Tatsachen müssen belegen, dass die Verurteilung zu Unrecht erfolgt ist. Und: Es müssen mehr als nur Vermutungen sein.

5. Was ist überhaupt ein Wiederaufnahmeverfahren?

Ein Wiederaufnahmeverfahren im Strafprozess bedeutet, dass ein Strafverfahren wieder aufgerollt bzw. wiederholt wird, das bereits rechtskräftig abgeschlossen war.

6. Was sind "Vor-Ermittlungen" und wie steht es da mit den rechtlichen Hürden?

Das Legalitätsprinzip verpflichtet Polizei und Staatsanwaltschaft, gegen alle verfolgbaren Straftaten einzuschreiten. Gibt es einen ersten Anfangsverdacht – etwa nach einem vagen Hinweis oder einer anonymen Aussage – müssen die Strafverfolgungsbehörden zunächst in sogenannten Vorermittlungen Spuren, Aussagen von Zeugen oder mutmaßlichen Opfern sowie weitere Hinweise sammeln.

Im konkreten Fall hat Michael Herrmann einen Verdacht und legt Indizien vor. Die rechtlichen Hürden sind hier zwar weniger hoch als beim Wiederaufnahmeverfahren. Allerdings gilt bei einem abgeschlossenen Strafverfahren das Gebot des "Rechtsfriedens".