Wieso das Flugzeug am Würzburger Schenkenturm brannte

Die beiden Insassen kommen weitestgehend mit dem Schrecken davon, als Ende August ihre Cessna auf dem Flugplatz "Am Schenkturm" in Würzburg ausbrennt. Jetzt hat die Bundesstelle für Fluguntersuchung ihren endgültigen Bericht zu dem Unfall veröffentlicht. Demnach brach ein Bugrad ab und im unteren Motorraum breitete sich Feuer aus.

Flugzeug rollte über Bahnende hinaus

Nach Angaben des Piloten hob das einmotorige Privatflugzeug beim Start nicht ab. Der Pilot entschied sich zu spät, den Start abzubrechen. Die Cessna vom Typ 172 sei deshalb über das Bahnende hinausgerollt, heißt es in dem Bericht. Auf dem unebenen Untergrund brach dann das Bugrad ab.

Das Feuer breitete sich vom Motorraum schnell auf die gesamte Kabine aus. Sowohl der 76-jährige Pilot als auch die 67-jährige Begleiterin konnten das Flugzeug unverletzt verlassen, bevor es Feuer fing. Es brannte komplett aus. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 50.000 Euro.

Weiterer Flugunfall am Schenkenturm

Wenige Tage nach dem Unfall verunglückte an dem Flugplatz erneut eine Maschine. Das Ultraleichtflugzeug stürzte unmittelbar nach dem Start in ein nahe gelegenes Waldstück ab und fing ebenfalls Feuer. Die beiden Insassen trugen Verletzungen davon. Bis dahin hatte es an dem Flugplatz zwei Jahre lang keine Unfälle gegeben.