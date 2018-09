Wiesn-Wirt Ludwig Hagn weist Kritik zurück

Bis vor zwei Jahren haben die Wirte feste Standgebühren bezahlt, seit 2017 ist es eine variable Pacht, die sich am Umsatz orientiert. Da gebe es aber noch Unklarheiten, sagt Löwenbräu-Wirt Wiggerl Hagn - zum Beispiel in der Frage, was alles in den Umsatz mit hineingerechnet werden müsse. Er sei deshalb auch schon vor Monaten von sich aus auf die Stadt zugegangen. Auf gar keinen Fall habe er sie übers Ohr hauen wollen.

"Andernfalls wäre ich schnell weg von der Wiesn... Da helfen auch 63 Jahre Wiesnwirt nix." Ludwig Hagn, Festwirt Löwenbräuzelt

Stadt will unterschiedliche Sichtweisen klären

Dass es bei der neu eingeführten Umsatzpacht hier und da noch hakt, räumt auch Wiesnchef Josef Schmid ein. Wenn etwas neu sei, müsse es sich erst einspielen, und nun müsse man klären, "wo die unterschiedlichen Sichtweisen liegen". Derzeit laufen laut Stadt verschiedene Nachprüfungen, die Ergebnisse stehen noch aus.