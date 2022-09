Wiesn: Viele Zuschauer beim Trachten- und Schützenzug

Der Trachten- und Schützenzug ist das Großereignis am ersten Wiesn-Sonntag. Trotz des Regens hatte es viele Menschen wieder in die Münchner Innenstadt gezogen, um sich die Traditionsveranstaltung anzuschauen. Die Besucher standen in Zweierreihen am Straßenrand, von der Maximilianstraße über den Odeonsplatz bis zur Theresienwiese und bestaunten die farbenprächtigen Trachten und Gewänder. Viele hatten Regenschirme dabei, die meisten ließen sie zugeklappt, viel zu eng war der Platz an den Gehwegen.

Wieder viele Gruppen nehmen teil

Gut zwei Stunden dauerte der festliche Umzug: 60 Gruppen mit insgesamt rund 9.000 Teilnehmern zogen wieder durch die Innenstadt zur Theresienwiese: Trachtler, Musikkapellen, Sport- und Gebirgsschützen, Spielmanns- und Fanfarenzüge, bunte Fahnenschwinger und geschmückte Kutschen waren auch dabei.