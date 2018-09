29.09.2018, 16:42 Uhr

Wiesn-Toter: Beteiligter stellt sich

Im Fall des Wiesn-Toten auf dem Münchner Oktoberfest hat sich ein 42-jähriger Münchner der Polizei gestellt. Er gestand, an dem tödlichen Streit gestern Abend am Augustiner-Zelt beteiligt gewesen zu sein. Details will die Polizei morgen mitteilen.